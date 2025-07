Un gran desafío (IV)

De semana en semana, el muy grave problema demográfico afrontado por una España de infirme osamenta poblacional semeja agravarse, con posibles soluciones a muy largo alcance y enorme esfuerzo socioeconómico. Semejante o parecida coyuntura en otras grandes naciones europeas a la manera de Francia, Bélgica e, incluso, el Reino Unido no debe amortiguar la gran pesadumbre de nuestra específica problemática, de contornos más pesimistas que los de las restantes naciones del Viejo Continente y cuya alarma vigilante es muy superior a la hispana. Prevalida de la muy antigua experiencia del diálogo entre civilizaciones y la mezcla de razas consustancial con nuestro pasado, la colectividad nacional se muestra muy reacia a la búsqueda de soluciones efectivas al hondo problema migratorio adueñado del horizonte español de esta tercera década del siglo XXI.

Andalucía no figura en el furgón de cola de tal pasividad, pero tampoco ocupa un lugar destacado en el afán por neutralizarlo ya que no superarlo. Y, por desdicha, Córdoba no presta, a las veces, al dramático tema de la migración norteafricana la atención requerida. Su discreta oferta cultural no da de ordinario mucha cabida. Pese a que la antigua capital califal no visibiliza un interés trascedente por los asuntos referentes a los aspectos más urgentes e importantes de la inabarcable cuestión migratoria, su perfil histórico es, sin duda, el más idóneo para abordarlo con rigor. Y así, lógicamente, lo expresan numerosas instituciones internacionales en los múltiples foros abiertos en una y otra orilla del Atlántico a la husma de posturas positivas para el inmenso problema, a la manera, por ejemplo, de la gran asamblea celebrada muy recientemente en Sevilla bajo el patrocinio de la ONU.

Cuando las muy próximas elecciones autonómicas andaluzas coloquen a nuestros conciudadanos sin ambages ni rodeos frente a la principal cuestión del ordenamiento de su convivencia inmediata, sería altamente deseable que Córdoba fuese elegida por la opinión pública y asimismo por sus autoridades como el escenario más propicio para definir y diseñar las líneas de actuación que lleven al logro de una aceptable solución para la problemática más angustiosa de un siglo XXI cada vez más adentrado en su andadura.