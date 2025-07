En nuestra estancia en el Pirineo oscense hemos conocido de cerca la realidad de las escuelas rurales. Estos centros educativos, que sobreviven a duras penas instalados en una eterna incertidumbre, acogen en aulas unitarias a alumnos de diferentes edades que cursan Educación Infantil y Primaria. Así, estos colegios ofrecen una buena enseñanza a los niños, que, de este modo, no deben desplazarse largas distancias a diario.

En España, las denominaciones oficiales de estas escuelas varían en función de la comunidad autónoma en la que se encuentren. No obstante, prevalece la sigla CRA, que se refiere a los Centros Rurales Agrupados, presentes en Andalucía, Aragón, Asturias, Extremadura o La Rioja, entre otros. Los alumnos catalanes con este perfil, por su parte, se integran en las ZER -Zonas Escolares Rurales-, mientras que los gallegos están matriculados en los CPI -Centros Públicos Integrados-. En Euskadi, donde, como en Cataluña, la situación es complicada de por sí por motivos de sobra conocidos, no existe una red ‘formal’ de CRA, aunque es posible encontrar pequeños colegios rurales que se integran en el proyecto educativo común de varias localidades. En euskera, sí se escucha la denominación eskola txikiak -‘escuelas pequeñas’-, si bien no equivalen oficialmente a los CRA de la mayor parte del territorio español.

Problemas demográficos y territoriales aparte, la educación de esos niños aragoneses, que nos explicaron a la perfección cuanto les preguntamos sobre su realidad escolar, nos ha animado a reivindicar la necesidad de que continúen existiendo las escuelas rurales. Larga vida a la estela que trazaron maestras como María del Pilar, cuyos alumnos, por cierto, finalizaban la Enseñanza Primaria sabiendo formular.