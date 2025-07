La marca del reloj

Siempre, desde muy niño, llevo reloj. Me he convertido en esa persona que viaja con cuatro. El primero fue uno de Mickey y el segundo uno de las tortugas ninja, digital, con un caparazón que se abría para dejar ver la hora, que mis padres me compraron en Torremolinos. Si me preguntaban por un regalo grande, siempre pedía un reloj. Después he ido acumulándolos yo mismo, siempre con la cuidadosa selección del que no tiene dinero pero sí la urgencia periódica, el hambre repentina de tener un buen reloj. Me lo quito para escribir únicamente, y se queda como una isla junto a las plumas y el ordenador, haciéndome compañía en las horas que no se le suelen ver. Aparece entonces una silueta albina en mi muñeca, un reloj fantasma. Esa marca del reloj y el callo de escribir siguen procurándome el mismo orgullo que hace treinta y muchos años. También he aprendido el lenguaje inequívoco de los relojes de los demás: el del entusiasta pobre, el del súbdito de las revistas de moda, el del heredero sentimental y cuidadoso, el del reloj práctico del que no necesita aparentar, el del reloj con GPS que habrá que cambiar cada poco pero cuesta lo que varios relojes suizos muy aseados. Naturalmente, el del que compra un reloj para hacer cima o después de hacerla.

Al que le gustan le gustan todos: los cronógrafos complicados, los austeros diseños alemanes, los números romanos de oro sobre la esfera blanca, los relojes de submarinista. También tenemos nuestras manías y fetiches.

Pocas hermandades hay más devotas y sinceras que la de los amantes de la relojería y su lenguaje secreto de entusiasmos.

*Abogado