Meninas y lamines

Quizá uno sea menos convencional en sus lecturas, pero en cuanto a la pintura, aunque esté abierto a muchas corrientes pictóricas, sigo teniendo, como tantísimos millones, esa obra universal en el cabecero: hay que postrarse ante ‘Las Meninas’, la única parada obligatoria que hago cada vez que visito el Prado -hay que aprovechar ahora para contemplar la magnífica exposición del Veronese-. Velázquez logró pintar los intersticios del aire, y el mayor halago a esta creación artística es la que le dedicó el poeta y dramaturgo francés Theophile Gautier, que al observarla, frente a frente por primera vez, exclamó atónito: "¿Dónde está el cuadro?". ‘Las Meninas’ no es solo una lección magistral de la perspectiva aérea, sino una disección de la corte de los Austrias; esa emulación que, con una rutilancia poligonera, ha realizado Lamine Yamal. Y al igual que ese hito velazqueño no sería el mismo sin la presencia de Mari Bárbola y Nicolasito Pertusato, en su fiesta de mayoría de edad el futbolista llenó su corte celestial de personas con acondroplasia, el bufoneo de la estatura y la licencia de las verdades del barquero, en esa ‘party’ de narcisismo y adulación. La temática de su puesta de largo fue la mafia, calabrotes de varios quilates colgados al cuello, exaltación cani y menos chunga, si quieren, que aquella fiesta en la que el príncipe Harry se disfrazó de nazi, que éste sí que exuda sangre real.

Todo pinta que a Yamal no congenia con la comedida arrogancia del rey Pelé, el más grande para muchos pero con la sumisión gacha de la pobreza de las favelas en el hipotálamo, por mucho que en su declive anunciase pastillas para favorecer las erecciones. Lamine se arrima más a las osadías maradonianas; las palmatorias de los altares napolitanos sustituidas por las fumarolas de una cachimba. Los lares del ‘procés’, genuflexos y despojados de su barretina para adorar prematuramente a ese nuevo Messi con ancestros en el Magreb. Hace tiempo que el balón sustituyó al patrón oro; el que te inmuniza frente a las ruedas de reconocimiento y a las frustradas cruzadas que se quisieron montar en Torre Pacheco. Yamal se inviste de Felipe IV -de Felipe V, en Cataluña, hubiera sido demasié- para entibar el tedio con enanos, una humillación que arrampla con los esfuerzos del artículo 49 de la Constitución y cuyas víctimas colaterales son los propios susodichos, alguno quejoso de que se ha detraído su contratación porque la clientela no quiere significarse, perdiendo por cada función doscientos pavos. Es el hedonismo que burbujea en la tragedia, para cerrar el círculo con otra pintura del museo del Prado. El Bosco no pintó futbolistas en ‘El jardín de las delicias’. Y no porque su desbordante imaginación se privase de una capacidad anticipatoria, sino porque -eso nos han enseñado- al juicio final hay que venir desnudo.

*Licenciado en Derecho, graduado en Ciencias Ambientales y escritor.