Santa Eulalia, mártir

Convengamos de una vez que la ronda Norte, 30 millones en su primera fase, se ha convertido en un proyecto de renovación a escala de barrio. Su potencialidad, hoy, no es la de crear una circunvalación que no veremos nunca, sino la de mejorar las condiciones de vida de un distrito electoralmente estratégico para el Partido Popular, el de los nuevos barrios de Poniente. Allí tiene un caladero sociológico de voto, lo sabe y está dispuesto a afrontar una jugosa inversión para mejorar las condiciones existentes.

Retirar los coches de las casas se ha convertido en el objetivo, según ha reconocido el Ayuntamiento. Porque la creación de un anillo completo que conecte La Arruzafilla con la inconclusa ronda Norte de Mirabueno, esa chapuza, nunca estuvo sobre la mesa sino de forma difusa. El PGOU no lo contempló, se pongan como se pongan, como objetivo expreso por carísimo. Por eso se urbanizó así la vía del tren a la altura de la actual Escultor Fernández Márquez.

La Junta ha decidido encargar el proyecto con un margen económico de modificación al alza del 20 por ciento sin conocer aún si es posible respetar aspectos menores como, ejem, el trazado, la cota de afección y, por ende, el coste real y la viabilidad legal de las obras. El alcalde, José María Bellido, se ha comprometido a financiar una actuación excepcional como la conservación ‘in loco’ (para los de ciencias: en otro sitio llevados piedra a piedra) de los presuntos restos del complejo monástico de Santa Eulalia, que aparecieron en la zona.

La pregunta razonable es sobre el orden de las cosas. En concreto, cómo es posible que primero se defina el trazado, el proyecto y todo eso para, posteriormente, realizar las excavaciones arqueológicas. Lo razonable, digamos, es empezar por lo segundo para tomar las decisiones oportunas sobre lo primero teniendo en cuenta que en la zona está el canal del Guadalmellato y algunas infraestructuras eléctricas que hacen que el espacio disponible sea finito. No se le arriendan las ganancias al que tenga que poner su firma a los informes de la Consejería de Cultura sabiendo que la decisión política ya está tomada. Los que tenemos cierta edad ya hemos visto esto. En la ronda de Poniente, en Cercadilla, en los barrios de nueva creación. A un lado, los discursos de amor al patrimonio y todo eso. Al otro, los intereses electorales. Y no es que no se pueda, que se puede aunque valga dinero. Basta con hacer las cosas como procede y no al revés. Pero se siguen, ay, cometiendo una y otra y otra vez los mismos errores. Luego llegan los sobrecostes, las carreteras que cuestan tres veces lo que se dijo, los retrasos, las destrucciones. El eterno rechinar de dientes.

Que Santa Eulalia, que padeció martirologio a tierna edad, les mejore la vista. Ya que el juicio anda, digamos, como siempre.

