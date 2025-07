O ensuciar limpiando. Total, es lo mismo. O sea, el tubo que emplean nuestros limpiadores de nuestra ayuntada Sadeco de limpiar. Yo alucino. Creo recordar que escribí alguna vez e incluso protesté. Pero qué soy yo y tú y el otro frente al poder; ¡nada! O sea, la ciudadanía. O sea, que esto va de que, ¡de nuevo!, el otro día recibí mi ración de porquería en toda la boca hasta el alma. O sea, ese señor funcionario que va muy legal por la calle, expele aire a presión por un tubo muy legal, levantando toda la porquería, para que luego, otro señor, con su coche muy ortopédico, la vaya absorbiendo. O sea, limpiar ensuciando. Yo no puedo evitar, por más que mi asco lo intenta, ver lo que ese vendaval levanta del suelo a más de dos metros de altura: la ese del perro, la esa del que escupe, el vómito del nocherniego… Bueno, no busco estropearos el estómago. Quien quiera saber lo que traga que mire cada acera, cada recuadro de cada árbol. Y, además, somos bastante… Ya me entienden: a ver quién es el ilustrado que levanta una tapa del retrete y apunta bien; o quién el machote que no escupe para marcar territorio… Y muchos más puntos suspensivos. Luego, va el tubo y levanta, ventea, airea, sacude, despierta, avienta porquerías y porquerías que van a mi pulmón, a mis ojos, a mi ventana, pues pobre de mí si no la cierro; al niño en el cochecito, al abuelete en su café con leche… Pero bueno, pronto llegará la campaña de vacunación y el rebaño estará muy contento, y ciudadanos ejemplares con el brazo remangado y «no se siente nada», y «hay que dar ejemplo», y «es un deber cívico», y toda esa morralla cantinela que nos largaron cuando el covi para aparentar que nos cuidan muy oficialmente.

*Escritor