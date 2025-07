Andan emocionados los feligreses del Valle del Guadalquivir con los movimientos internos del clero y algunos cambios muy significativos. Se ha estrenado, el nuevo obispo de Córdoba Jesús Fernández, con prudencia y escuchando a sus vicarios y a su corazón. El prelado no ha impuesto, pero ha recibido la obediencia de los sacerdotes convocados para sus nuevos destinos. No pretendo extenderme en los nombramientos, pero es obligado analizar, alguno de ellos.

Desde Villafranca de Córdoba llega a Palma del Río el sacerdote Fernando Luján Fernández para sustituir al párroco de San Francisco de Asís Gabriel Castilla Serrano. Castilla lleva más de cincuenta años en la ciudad palmeña. Llegó en las postrimerías del franquismo con la ilusión de un cura joven progresista y muy comprometido en la configuración de una sociedad democrática y una Iglesia aperturista y apartada de los poderes políticos. Constituyó un equipo sacerdotal con todos los sacerdotes palmeños, superando las fronteras parroquiales por las líneas pastorales. Promovió en el Instituto Antonio Gala una educación tolerante en los territorios de la religiosidad juvenil. Y tras asumir la condición de párroco tras el fallecimiento del muy querido Francisco Moreno, promovió una pastoral integradora de niños, jóvenes, adultos, matrimonios, hermandades, grupos activos con vivencias en el templo y en la calle.

Gabriel Castilla, hijo adoptivo de Palma del Río, queda nombrado párroco emérito, pero no apartado de la vida eclesial. Desde septiembre será capellán del Hospital de San Sebastián, cuyas funciones realizaba el párroco de la Asunción Francisco Gámez. En la residencia tendrá la asistencia de las hermanas salesianas del Sagrado Corazón de Jesús y una misión evangélica junto a enfermos, mayores y personas que buscan ser escuchados.

Fernando Luján llega a dos parroquias. San Francisco, el corazón y latido de un barrio obrero, humilde, luchador y ahora con una nueva comunidad de migrantes de procedencia muy diversa; y también, a la parroquia de la Inmaculada Concepción entre los pagos de huertas, rodeada de naranjos y con la amabilidad y cercanía de los hortelanos. La tarea pastoral es grande, pero contará con una comunidad muy comprometida con su Iglesia y su tiempo. El cambio tendrá lugar tras la festividad mariana del 8 de septiembre, tan destacada en Palma del Río en torno a la Virgen de Belén.

El sacerdote Louis Gautier deja su ministerio de coadjutor en la parroquia de la Asunción de Palma del Río para ser párroco de la Asunción de Montemayor. Sus cuatro años entre los palmeños serán recordados por su amabilidad y simpatía. Ahora, deberá volar solo, y tomar decisiones sabias y prudentes. “No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca...” (Jn 15, 16).

*Doctor en Historia