Vivimos en una sociedad que encuentra el placer en la inmediatez y rehúye el esfuerzo, siendo el último ejemplo de ello el famoso remedio para la pérdida de peso: el Ozempic. Atrás quedaron las recomendaciones de ejercicio físico y dieta para perder peso; ahora, con una simple inyección de un antidiabético, podemos conseguir el resultado deseado sin mover un dedo. Lo que no menciona el prospecto es el valor de aquello que se logra con dedicación y constancia.

Adelgazar utilizando un fármaco milagroso sin cambios en los hábitos de vida es como construir una escultura con latón: una farsa. Y no digo que no tenga su indicación cuando lo primero ha fracasado. De hecho, en muchas ocasiones es una herramienta útil y válida. Lo que se critica es la prescripción indiscriminada en búsqueda de un resultado inmediato y un placer fugaz, al que le sigue un vacío que únicamente puede llenar la felicidad de conseguir algo con esfuerzo. Y así vivimos en una sociedad artificial que solo valora el resultado y no el proceso, que solo se interesa por el fin y no por los medios.

Sin embargo, esto no es nuevo. Es una dinámica que se ha ido repitiendo a lo largo de los años: ¿Tienes insomnio? Lorazepam. ¿Hipertensión? Losartán. ¿Hipercolesterolemia? Simvastatina. Y un largo etcétera. De este modo, banalizamos los problemas con soluciones fáciles, artificiales y no duraderas, como si una vida sedentaria o el insomnio, y sus consecuencias en la salud, se solucionaran a golpe de pastilla. Es lógico que los problemas se deben atajar desde la raíz. Sin embargo, esa aversión al esfuerzo y al sufrimiento que nos invade hoy día hace que optemos por una solución fácil y rápida, pero no definitiva.

Esto no es únicamente un problema de salud pública; es un reflejo de la civilización actual, afectada enormemente por la «epidemia» de la inmediatez, que no es más que la búsqueda del placer en el resultado sin importar el proceso, del «fin justifica los medios», creando más infelicidad por poner el foco en el lugar equivocado.

La satisfacción de conseguir los hitos con esfuerzo no se puede sustituir con una pastilla o inyección, y su efecto a largo plazo es mejor que cualquier medicación.

*Especialista en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello en la Clínica Universidad de Navarra