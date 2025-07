Corrupción y su justificación

¿No da últimamente la sensación de que todo es corrupción y justificación de la misma? Informarse parece un deporte de alto riesgo psicológico. Cuando digo informarse, me refiero a la definición clásica de intentar recabar información objetiva y datos. Hago esta aclaración porque en informarse, desde mi punto de vista, no entra el leer o escuchar a periodistas que defienden una determinada supuesta ideología y a los partidos políticos que parecen portarla independientemente de los hechos, justificando con giros y piruetas lo injustificable, en muchos casos porque reciben bastante dinero de dichos partidos. Así, si uno se pone a leer, lo que sale a la luz a lo largo del día hace que te vayas a la cama escandalizado y, desde luego, preocupado. No comparto la opinión de aquellos que dicen que el actual partido en el poder, el PSOE, ha hecho ya tantas cosas que la gente se ha acostumbrado. ¿Quién se puede acostumbrar a esto?

Todo parece tremendo. El caso Koldo/Ábalos/Cerdán con su presunta red de comisiones ilegales y compra de mascarillas. La imputación de Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y adjudicación de contratos públicos a empresas vinculadas a ella. La imputación de David Sánchez por presuntas irregularidades en su contratación, incluyendo acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias. El «Tito Berni», de nuevo, por presunta corrupción y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos y subvenciones a empresas. Al parecer, esto es la punta del iceberg: caso Máster, caso Mascarillas, caso Hidrocarburos, rescate de Air Europa, y suma y sigue... Luego está la colocación a dedo de familiares, afines y amantes, que va desde lo que presuntamente puede ser directamente ilegal como las novias/amantes/señoritas de compañía de Ábalos, la famosa «fontanera» del PSOE (además investigada por diversos casos de corrupción también), el hermano de Koldo, el de Sánchez, etcétera, hasta asesores gubernamentales o altos cargos que se han colocado desde en Renfe o Correos hasta puestos inventados como embajador en la OCDE. Pero además está la creación de empresas por familiares de los propios políticos, a las que se riega con millones de euros de dinero público, como la diputada socialista Sumelzo, cuya familia al parecer abrió 12 empresas de energías renovables a las que se les adjudicaron contratos públicos por 30 millones de euros, según el periódico El Debate; María Asunción París, que presuntamente firmó ayudas públicas para una empresa de la que era directiva; Patricia Sánchez y Blanca Ibarra dando 40.000 euros a empresas de sus familiares, según El Confidencial; Soledad Ávila Ribada, como concejala, adjudicando directamente contratos públicos por un valor de 206.000 euros a empresas de familiares y personas afines, según Ok Diario; y de nuevo suma y sigue...

Sin embargo, para mí lo más tremendo no es que roben, que también, sino que puedan ir deshaciendo poco a poco nuestra democracia y estado de derecho. Todos sabemos que el sistema político diseñado a partir del 78 es muy imperfecto al estar diseñado para beneficiar la alternancia de dos partidos que son los que controlan muchas de las instituciones, pero no todas ni a todos los niveles. Mucha de la prensa controlada al regarse con dinero público para que callen, justifiquen y den la razón al Gobierno, con un paquete de ayudas de 124,5 millones de euros en 2024. Un ministro del Interior que, según la Gaceta, ha dejado casi sin fondos a las unidades de investigación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y que además desarticula el OCON-Sur porque no sé qué justificación absurda, e intenta trasladar al máximo responsable de la Policía Judicial de la Guardia Civil. A lo que se unen las modificaciones en el acceso a la UDEF, UCIC y UDEV, donde ya no cuenta el concurso de méritos propios, como tampoco cuenta para los integrantes de las unidades de Policía Judicial. Todo ello afectando a los casos de corrupción y crimen organizado. Igualmente, está la alarmante reforma del poder judicial y del ministerio fiscal, por las que tenemos a jueces y fiscales en huelga. El regar a los partidos independentistas con dinero y concesiones contrarias a la igualdad de todos los españoles, incluso comprando a una parte del Tribunal Constitucional. Y mientras, los sindicatos están relajados porque para el 2025 van a recibir 32 millones de euros, casi el doble que en los tres años previos.

Nuestro futuro ahora mismo se tinta bastante negro.

*Profesora de Economía en la Universidad de Córdoba