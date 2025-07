Y yo le creí

Por Rocío Jurado empezó Pedro Sánchez su comparecencia ante el Congreso de los Diputados hablando de lo suyo con Santos Cerdán. Contó en qué lugar se conocieron, de dónde era y que nunca llegó a enterarse de a qué dedicaba supuestamente el tiempo libre (esto es de Perales) pero en el momento cumbre de su explicación, cuando descubrió que ya en 2024 le pidió explicaciones, Sánchez le creyó, como la más grande.

La mañana dio también para saber que Yolanda Díaz cree en el presidente y en su honradez, lo repitió por tres veces para aquellos que tenían dudas de cuál iba a ser la reacción de Sumar. Y así uno tras otro los partidos que votaron a favor de su investidura, con un ligero alejamiento del PNV que volvió pronto al raíl ante el ataque desbocado del diputado Feijóo. Siguen creyendo en la posibilidad de la supervivencia del actual Gobierno, que de eso en el fondo iba la sesión del miércoles. Una cuestión de confianza pero sin votación vinculante es lo que terminó siendo, con un papel protagonista de Gabriel Rufián, aplaudido por la bancada socialista como uno de los suyos, y un Patxi López crecido en la adversidad.

Los que no le otorgan un ápice de credibilidad, optaron por ni quedarse a escuchar, como Vox, o extender la mancha de este caso concreto de corrupción a una enmienda a la generalidad en la que incluyeron al suegro del presidente, en un tono apresurado, faltón no solo con el presidente que debería haber sido el objetivo sino con el resto de los grupos parlamentarios. Igual Feijóo creyó los aplausos y elogios del fin de semana, y ya se sabe que no hay nada peor que escuchar las alabanzas como único sonido de fondo porque la realidad te coloca más pronto que tarde. Mientras Sánchez pidió perdón y agradeció el apoyo en multitud de ocasiones, Feijóo se iba quedando más solo en el hemiciclo, a la vez que constatando que por ahora no hay elecciones.

Si apareciera un Pedro Sánchez en los papeles o pruebas fehacientes de financiación ilegal del partido, la legislatura terminaría, pero si no es así parece que los socios cogen impulso , y habrá que esperar que el Gobierno atienda las demandas de los otros grupos parlamentarios e incluso pasado el verano negocie los presupuestos generales para el año 2026. Si llegamos a septiembre, mientras comienzan las vistas orales de los casos de corrupción del PP, el «y tú más» dará más margen dialéctico a los socialistas. Y siempre tendrá una ayuda extra, las propuestas brutalistas de Vox que chocan con cualquier credo humanista, por limitado que sea. Así que sí, existe una pequeña posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo vuestro.

*Politóloga