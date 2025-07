Redes sociales

¿O sería más apropiado llamarlas redes de arañas? Porque muchas veces dudo si seguir en ellas o desconectarme. ¡Tanta violencia! ¡Tanta tensión de todos contra todos! Si no soy creyente, porque eres creyente; si no me gustan los toros, porque te gustan los toros; si veo tal película, porque no ves tal película; si soy de tal idea, porque no eres de tal idea, si no me gusta tal política, porque te gusta tal política... ¡Cuánta asfixia y cuánto cada día irrespirable! De uno en uno y cada uno en su verdad, tratando por todos los medios de que el mundo sea mi mundo y que mi mundo sea todo el mundo; y los que están conmigo les admito todo, y los que no están conmigo les ataco en todo, sin miramientos, sin reflexión, no por un contraste de ideas, sino como una excusa para descargar mis frustraciones, mis represiones, mi necesidad de desahogar los fracasos de mi vida personal, mis envidias, mis celos, mis complejos, mi vanidad y todo lo oscuro que transporta por mi fondo sus lavazas de alcantarilla. Y siempre la necesidad de quedar bien ante mis correligionarios; quedar como el de las palabras más brillantes y más incisivas. Y nunca pensar que tenemos al otro lado de nuestro ataque un ser humano, que, como humano, posee sus limitaciones, sus miedos, su visión, sus seres queridos, sus ideas, sus errores, su ego, y todo se lo llevará el tiempo, porque él también está en un momento de la trayectoria de su vida. Siempre me ocurre cuando veo páginas de periódicos de hace treinta, cincuenta años, y compruebo cómo la vida lo acaba poniendo todo en su sitio, las personas, las actitudes. Si de cada cual dependiera, convertiríamos el mundo en mi visión del mundo, y lo demás, todo lo demás que se saliese de esos límites, lo cortaría, lo aniquilaría, y me quedaría tan en paz, pues por fin había logrado que el mundo entero y cada una de sus personas fueran mi mundo entero y yo, la única persona. Llegados a este punto, concluyo siempre: ¿De verdad estamos maduros para una sociedad madura, para unas relaciones en paz, para una libertad, para algo que no sea volver y volver a la violencia de que los otros son los malos, los culpables, los destinados a aniquilar, a ser expulsados de nuevo, a que, de nuevo, mueran en un exilio interior y exterior? ¿De verdad que ya no vamos a poder salirnos nunca de este bucle de violencia a toda costa, de en cuanto florece una nueva generación y una nueva época, volver a reproducir más muerte y más violencia, y así para siempre? ¿De verdad no aprenderemos nunca y seguiremos convirtiéndonos en un eterno retorno hacia los odios, las inquinas, el rencor, la rabia, la ira, la crispación, los gritos, las mentiras?

*Escritor