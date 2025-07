Por mi condición letrada, en el ADN universitario llevo impresa la inocencia presunta, pero en el ADN de mujer conservo ese instinto que hace aflorar la culpabilidad mientras no se demuestre lo contrario.

Me viene a la memoria mi querido amigo y famoso bordador cordobés, Antonio Castelló, que con la peculiar guasa con que amenizaba nuestras veraniegas tardes en Trassierra, me decía que conoció hombres dedicados a la costura durante los años 60 y 70 que se hacían pasar por homosexuales para tocar carnes de las clientas sin temer represalias de los maridos y novios.

En mi afán de practicar el soliloquio, me he preguntado muchas veces cómo hombres que yo conocía y que habían tenido una o varias rupturas sentimentales por machismos más o menos graves, eran los mismos que luego veía defendiendo a capa y espada el feminismo de pancarta en la manifestación del 8M.

La respuesta que encontraba era única, pero no quería darle voz porque me resultaba homofóbica a más no poder: «Se hacían pasar por feministas porque infiltrándose en grupos de mujeres de izquierdas, de mentalidad más abierta, tenían más fácil pillar cacho».

Ojo, que no estoy afirmando que en las formaciones políticas de derechas no existan igualmente mujeres de sexo fácil, pero con estas, por razones obvias, la coyunta del aquí te pillo aquí te mato, se complica. Como diría José María Hernández-Rubio y Cisneros, catedrático de Derecho Político de la Universidad de la Laguna, al intentar entrar en una prestigiosa sociedad chicharrera acompañado por dos prostitutas, cuando por el conserje se les prohibió la entrada a las acompañantes por ser de dudosa reputación: «De dudosa reputación son las que están dentro, estas son putas».

No me cuadraba que en cuestión de dos generaciones se hubiera producido tan descomunal avance social, pasando de estar bien visto tener esposa en casa retirada «voluntariamente» de la vida laboral para criar hijos y atender al débito conyugal cada vez que fuese requerida, - y el marido no viniese ya servido-, a que el macho ibérico no tuviera inconveniente en reconocer públicamente haberse comportado como un cretino y estar dispuesto a purgar sus culpas conciliando en casa y animando a su pareja a ir de fiesta con las amigas.

Mis sospechas no lo eran y los hombres de izquierdas feministas estaban donde estaban para mordidas a la adjudicación y al escote.

Lo verdaderamente lastimoso es que las feministas del PSOE no hayan tenido capacidad de sospechar y permanezcan en sus trece pese a ver como su capitán ha convertido el PSOE en «la PSOE», por miedo a que dando cargo a otro hombre salgan más machirulos con exceso de testosterona.

*Experta en Derecho del Trabajo y Seguridad Social

