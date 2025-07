Una de refranes

España es rica en tradiciones, en lugares hermosos cada día menos recónditos y es rica en refranes, esos dichos o frases que expresan una enseñanza, un pensamiento o una moraleja y que se caracterizan por ser de origen popular y por transmitirse de forma oral, de generación en generación. A veces me da la impresión de que los refranes poco a poco van cayendo en desuso y pertenecen a una generación de abuelas que ya no están vivas y que nos atormentaban con esas frases que eran lapidarias y que nos hacían pensar que por qué otra vez aquello de «a cada cerdo le llega su San Martín» o «a quien madruga Dios le ayuda» cuando la hora de vuelta a casa había superado todo lo decente. A mi abuela le gustaba especialmente ese refrán que decía: «Dios los cría y ellos se juntan». Dios aparecía mucho en los refranes, y nos lo decía porque era su forma de decirnos que aquellas compañías no eran las buenas, pero que nada se podía hacer porque el refrán así ya lo había sentenciado. A mí, sin embargo, me gustaba el de «cría cuervos y te sacarán los ojos», no tanto por el refrán en sí, sino porque me transportaba a la película de Carlos Saura que vi ese verano y me hizo comprender algo que se quedó en mi retina de niña de 12 años que se refugiaba en aquel ‘Por qué te vas’ que mecía todas las nostalgias y escondía los miedos en el perfecto escondite al que nadie podía tener acceso, ni siquiera mi abuela y sus refranes.

Este pasado fin de semana se celebró el congreso del PSOE en un momento muy delicado, especialmente delicado, tocado el partido por la corrupción y frases manchadas que insultan y maltratan a las mujeres y la aparición a última hora de otro nombre, el de Paco Salazar, al que Sánchez iba a darle su confianza al incluirlo en la nueva ejecutiva y al que se acusa de comportamientos machistas e inadecuados contra mujeres, compañeras y subordinadas. Y conforme escuchaba la noticia, que se sumaba a todas las que hemos leído con anterioridad, me vino a la cabeza todo el mundo de refranes de mi abuela y pensé que había dos que se ajustaban o se desajustaban a la personalidad de Sánchez y o bien el presidente es de los de «Dios los cría y ellos se juntan» y ahora solo puede disimular y negar, o bien es de los de «cría cuervos que te sacarán los ojos». El tiempo nos lo dirá, porque el tiempo es cabezón y todo lo trae, hasta lo que enterramos en el rincón donde pensamos que las arenas movedizas se lo iban a tragar.

*Periodista y escritora