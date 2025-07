Deconstrucción

Por la Vega del Guadalquivir andamos superando los cuarenta grados de temperatura, que produce agotamiento físico e intelectual. Nuestros pueblos han abierto las piscinas algunas horas más para aliviar el calor sofocante y la memoria desmemoriada. Hace cuarenta años, con menos grados en el aire, el presidente de la Diputación Julián Díaz, el diputado socialista Salvador Blanco, el alcalde de Palma del Río Manuel López, los duques de Alba, Cayetana y Jesús Aguirre, duque consorte, asistían a la inauguración del hotel monasterio San Francisco. El viejo convento, el almacén de trigos y talleres, era salvado del olvido por Alonso Moreno de la Cova para darle vida hotelera, gastronómica y cultural. Más que un hotel, un espacio para la mística de fray Bernabé de Palma, para las leyendas de fray Junípero de Serra y las naranjas de California, para las pinturas murales de abades, monjes ilustres y milagros imposibles. Y en las noches de verano, el escenario de la feria de teatro de Palma del Río.

Acabado el ‘open’ de tenis con éxito impresionante, se abren los escenarios de teatro, danza, arte, música…y luego vendrán los actos del día del orgullo, que recordará que hace veinte años se legalizó el matrimonio igualitario a propuesta de un gobierno socialista. Hoy, la sociedad española, ha interiorizado la diversidad y la pluralidad, la libertad y el amor; y se hacen visibles en los balcones de nuestros ayuntamientos banderas y pancartas arco iris. Esperemos que, en un futuro, nadie cuestione esta realidad y no se caiga en la tentación de abrazar proyectos autoritarios. Asistimos indignados, la suspensión de programas solidarios, la persecución del diferente, el atropello de los derechos humanos, la expulsión indiscriminada de hombres y mujeres que buscan trabajo para proteger a sus familias. En nombre de la libertad y de una tonta supremacía es indigno y cobarde usar los recursos del Estado para aplastar a los ciudadanos.

Con dolor contemplamos el juego sucio de la guerra. El papa León XIV ha levantado su voz contra quienes promueven la guerra y el genocidio. En Gaza están asesinando a la población bombardeando a inocentes que claman paz, pan y tierra. Están matando de hambre a la población. Estremece contemplar a esos niños buscando comida o muriendo lentamente desnutridos. Ninguna ideología que se sustente en el derecho internacional, en la defensa de la justicia, puede encubrir o callar ante esta realidad. Aquí no puede haber deconstrucción, y solo podemos construir libros de consensos sobre verdades como puños. Tanto ruido está tapando la verdad. No seamos ingenuos, todo está bien planificado por poderes económicos para subvertir la democracia. Mi Lola diría, pena, penita, pena. Ah, no se me olvida, los corruptos y corruptores sean detenidos y juzgados.

*Doctor en Historia