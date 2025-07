Patrimonio vivo, compromiso ético

Como presidente de la Asociación de Joyeros de Córdoba, me veo en la responsabilidad y el deber moral de alzar la voz en defensa de una industria que no solo forma parte esencial de nuestra economía, sino que es también raíz profunda de nuestra identidad cultural e histórica. La joyería en Córdoba no es un mero oficio: es arte, es legado y es símbolo de la creatividad y del esfuerzo sostenido de generaciones de mujeres y hombres que, con manos sabias y visión clara, han cincelado un nombre respetado en los mercados nacionales e internacionales.

Desde la Córdoba califal hasta nuestros días, la tradición joyera ha florecido en esta ciudad, entrelazando técnicas ancestrales con innovación constante. Nuestros talleres, muchos de ellos familiares, son custodios de un saber hacer que se transmite como un patrimonio intangible, y que hoy se proyecta al mundo con orgullo y calidad reconocida. Esta tradición no ha permanecido anclada en el pasado: hemos sabido adaptarnos a los nuevos tiempos, apostando por la industrialización responsable, la tecnología aplicada al diseño, y la internacionalización como vía de crecimiento sostenible.

Somos una industria que genera empleo estable, que forma a jóvenes en oficios cualificados, y que promueve una imagen de Córdoba asociada a la excelencia artesanal. Nuestra presencia en ferias internacionales, la apertura a nuevos mercados y la consolidación de marcas cordobesas en contextos globales, hablan de un sector dinámico, serio y comprometido con el desarrollo económico de nuestra tierra.

En este contexto, no podemos permitir que el buen nombre de la joyería cordobesa se vea empañado por informaciones relativas a investigaciones judiciales en curso sobre presuntas prácticas ilícitas por parte de determinadas empresas ubicadas en el Parque Joyero. Desde nuestra asociación queremos ser absolutamente tajantes: rechazamos cualquier actividad que desvirtúe los valores éticos y profesionales que nos definen. Nos desvinculamos plenamente de comportamientos que, de confirmarse, son ajenos a la mayoría honrada del sector y suponen una ofensa a la trayectoria y reputación de quienes trabajamos con integridad.

Pedimos a la ciudadanía, a los medios y a las instituciones que sepan distinguir entre un sector legítimo y respetable, y un caso puntual sujeto a la acción de la justicia que no tiene absolutamente nada que ver con nuestro gremio. En este caso solo la localización y el material usado para el presunto delito. La joyería cordobesa seguirá siendo, como lo ha sido siempre, un emblema de trabajo honesto, de arte transformado en forma, y de una Córdoba que brilla en el mundo con luz propia.