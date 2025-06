El TACO y la desgracia

TACO: acrónimo feliz de Trump Always Chickens Out, que significa «Trump siempre se acobarda», cuya autoría corresponde a Robert Armstrong, de Financial Times. Este TACO se refiere a la corrección de precios que provoca Trump con sus amenazas que al final no llega a cumplir, como hemos visto ya repetidas veces en los últimos meses. Por tanto, ¿serán también TACO sus últimas declaraciones contra España tras la cumbre de la OTAN?

Si alguien apuesta por saberlo, no duden de que solo es eso, una simple apuesta. La imprevisibilidad del presidente estadounidense es proverbial y el asunto es mucho más complejo porque en este supuesto nuevo TACO entran los otros 30 miembros de la Alianza Atlántica, cuya molestia con el presidente del gobierno español roza en muchos casos el hastío.

Al margen de que las amenazas de Trump son inaceptables, la deriva de la política interna española es un lastre para Europa. El cansancio de las cancillerías con la epifanía permanente de este gobierno, del que no se sabe con qué va a salir mañana para mantenerse en el poder, es patente. Ya no se trata de la presunta corrupción, de una amnistía que «jamás se concederá», de unos presupuestos prorrogados dos años o de unos fondos de recuperación sin utilizar. Se trata de un país sin rumbo del que no te puedes fiar. Una desgracia.