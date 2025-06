¿Y ahora qué?

El TC declaró constitucional la amnistía del procés y se montó la de dios. Unos declararon que era un golpe letal a la Constitución, a la que tantos golpes mortales se le da diariamente por incumplimiento de algunos de sus artículos o por excederse en la puesta en marcha de otros, como ocurrió con la aplicación del 155 sobre Cataluña a raíz de aquel vodevil que declaró a Cataluña independiente durante unos segundos tras un ejercicio de disparates concatenados que llevaron a miles de personas a salir a las calles en actitud de firme enfado. También llevó al Gobierno central, entonces presidido por Mariano Rajoy, a la represión, una represión que hizo que los partidos independentistas sumaran adeptos ante cada una de las acciones enviadas desde Madrid para que Cataluña siguiera siendo España.

Porque «España no se puede romper», lo escuchamos una y otra vez en una retórica que resulta más que desgastada, y ahora que el TC declara la amnistía del procés constitucional hasta Felipe González se rasga las vestiduras y señala que lo acordado por el Tribunal Constitucional es una bazofia y que se «puede expresar la voluntad de que algo cambie con un voto en blanco». Demasiado poético para ser creíble en un momento en el que el mundo se desata violentamente contra las mujeres, se asombra ante un genocidio cuyo fin será la desaparición de un pueblo, ignora los cuerpos mecidos mortalmente en nuestros mares y juega a las guerras en un rendido homenaje a aquellas guerras púnicas que enfrentaron a Roma y Cartago siempre por la dominación de unos sobre otros en una historia reiterada que nos explica y desgraciadamente reconocemos.

No sé si es una bazofia lo dictado por el Tribunal Constitucional o un golpe letal a nuestra Constitución o simplemente un paso más dentro de un conflicto cuya resolución debe ser jurídica y política y que nos debe acompañar para saber mirar al futuro con honestidad, dejando los rencores y las pamplinas en el bolsillo interior de nuestro corazón, donde no habitan los egos ni los titulares rasgados de ética barata que tanto gustan a unos y a otros ahora que todas las vedas están abiertas y lo más loable es decir exactamente lo que uno no sé si piensa, pero sí siente, como se siente la rabia, el dolor y la necesidad de ser solemne aunque sea con un adormecido olor a naftalina.

*Periodista y escritora