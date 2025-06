El maravilloso filósofo del derecho Viktor Cathrein explicaba que para que la norma jurídica lo sea no hay una coacción, una fuerza que obligue a cumplirla, sino una potencialidad de que así sea. No es lo mismo obligar a cumplir algo, que es una tiranía, que saber que una norma llegado el caso, precisamente por ser aceptada, puede llegar a respaldarse con la fuerza. Este mes muchos estudiantes de Derecho terminan su grado y salen más o menos alucinados de las facultades. Pronto los de primero harán aparición, queriendo resolverlo todo con la justicia-un puñetazo en la mesa, según Ross- y comprendiendo que cada uno opina que la justicia es una cosa diferente y que no van a poder resolver los juicios como el juez Klaus de los gnomos, sino estudiando y mucho. En primero de carrera se ve el maravilloso follón que es el Derecho, y se produce el sentimiento ante lo sublime de Kant: al principio la maraña parece impenetrable, pero poco a poco descubrimos que la entendemos.

Por eso deben tener presente una distinción que tendemos a olvidar. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la potestad. El que tiene potestad tiene detrás un poder, y si vamos avanzando puede que tengamos que obedecerle no por tener razón, o por su inteligencia, sino porque lo dice la ley, y detrás de la ley habrá una fuerza que obligue. El que tiene autoridad-y en la experiencia española hemos cercenado por completo este reconocimiento a gente seria- es obedecido por su reputación, por su razón, por la nobleza de sus ideas. No suelen coincidir en la misma persona, lo que explica el sainete de estas semanas.

*Abogado