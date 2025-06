El año de Marta Frías

El ajedrez se adentra en la literatura como representación de la vida. Todos somos peones que avanzamos lo mejor que podemos, trabajosamente, con instantes de alfiles o de reyes, de damas que soportan en sus hombros dorados todo el peso fugaz de la partida. Si has jugado alguna vez a baloncesto y te ha tocado postear, te has convertido en torre. Si has sido un tirador, te has vestido de alfil. Si has sentido a veces que avanzas saltando entre los setos, de un bosque muy tupido por los matorrales, te has sentido un caballo. Y todos nos hemos enrocado alguna vez, cuando la vida se ha puesto demasiado dura, en nuestros cuarteles de invierno, al sur de los tableros, esperando que tu torre más cercana no te abandone nunca, y que esos pocos peones que resisten delante, y que te son aún fieles, no te dejen solo a la intemperie. Los niños que juegan al ajedrez tienen la ventaja de ir ya viendo que la vida es eso, por mucho que podamos extendernos fuera del tablero: porque luego espera otro, y otro, y otro más, en una sucesión de partidas que a veces se asemeja al ajedrez rápido, y otras veces parece demorarse, como en esas partidas de hace décadas, jugadas por correo postal, que duraban años, entre jugadores de distintos países. También eso es la vida: una larga partida, entre jugadores alejados, dominando la espera.

En Córdoba tenemos varios campeones de ajedrez infantil, como los hermanos Frías Lope: Miguel, que es muy bueno, este año campeón provincial de Córdoba sub 12, su hermana Marta, campeona sub 10 de Andalucía, y el menor, Nacho. Los conozco desde que nacieron, y ahora me parece alucinante que sepan trasladar esa imaginación del movimiento al tablero: toda la estrategia de la vida, para seguir adelante en la jugada dibujada en el aire. En este Campeonato de Andalucía, a título individual, han destacado también Eduardo César Maestre, con su subcampeonato sub 16, Laura Herrero, con el título femenino sub 16, y la niña Myroslava Rybachek, que ha quedado tercera en sub 12.

Marta Frías, campeona de Andalucía sub 10, pertenece al Club Reina del Brillante, dirigido por José Antonio Jiménez de la Torre. Este año ha sido campeona provincial, campeona de Andalucía y de Ajedrez rápido. En julio disputará el campeonato de España, como número 1 del ranking andaluz femenino. Me gusta su estilo porque es, también, una sutil poética de vida: un ajedrez muy posicional, precavido, tenaz y constante, que evita siempre el riesgo innecesario, para avanzar más sólida y segura. Su club lo integran otros cincuenta y cinco niños: enhorabuena a ellos, a los padres que los apoyan y a los instructores. Enhorabuena a todos los que saben que el mejor jugador siempre sabe esperar.

*Escritor

