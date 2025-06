Hoy, como cada 20 de junio desde hace veinticinco años, se celebra el Día Mundial del Refugiado, con el objetivo de honrar a las personas que se han visto obligadas a huir. Esta fue una efeméride establecida por las Naciones Unidas, para que cada año sepamos enaltecer la fuerza necesaria de quienes escaparon de su hogar huyendo de conflictos o persecuciones.

Nadie puede asegurarnos que un día no seamos nosotros los que debamos escapar, porque incomode sobremanera lo que digamos al autodenominado capitán del barco y la situación se torne del todo insostenible. Hay quien nos dice que no llegaremos a tanto, pero resulta que este cuantificador se queda incluso corto, pues en otros tiempos ya habría sido suficiente para que todos los que rodean al jefe hubiesen batallado por ser los primeros en saltar por la borda. Ahora, en efecto, el navío se hunde, pues quienes se hicieron dueños de él lo han destrozado al ritmo de la música que acompasaba una continua fiesta protagonizada por cacos y hetairas. Y el número uno representa el papel de compungido, porque los valores de una recatada moral que le transmitió su suegro, que en paz descanse, no soportan tal declive y deterioro de los principios éticos.

A pesar de todo, la naturaleza sigue su curso. Mañana, 21 de junio, cuando el reloj peninsular marque las 04:42 horas, el Sol habrá alcanzado su máxima declinación al Norte y, con ello, daremos la bienvenida al solsticio de verano con el día más largo del año en el hemisferio septentrional. En España, sin embargo, continúa siendo de noche, pues reina la oscuridad. No se atisba luz y, a este paso, de hecho, seremos nosotros quienes calcemos los zapatos de los que deban huir entre tinieblas.

*Lingüista