No me refiero a ese órgano tan escondido en nuestro cuerpo. Me refiero a algo más… fuera de nuestro cuerpo, que se va extendiendo como la mugre moral. Timos arriba, timos abajo. Timos por la televisión, timos por el teléfono, timos por la inteligencia artificial, timos por las calles; timos en la puerta, a las tres de la madrugada: unos señoritos que dicen que han encontrado la cartera y vienen a devolverla. ¡Vaya! ¡Y qué bien modulan la voz por el telefonillo! ¡Y qué bien escenifican! ¡Tan inocentes ellos! ¡Sólo les falta algo más de maquillaje de tragedia y de esperpento! ¿A quién me recuerdan? ¡Me recuerdan a tantos! Yo, sacado del sueño a esas horas... Yo sueño una pesadilla: ¿Será posible que sea verdad que haya surgido una nueva generación de escolares de un maravilloso plan de estudios que saque estas lumbreras del timo, tan pulidos, tan perfectos, tan creíbles ellos? Yo me llamo al orden. ¡No puede ser! Pero ellos insisten. Y yo: ¿Será posible que haya algo bueno por las calles a las tres de la madrugada, que no sean mosquitos tigre, mosquitos del Nilo, ratas de alcantarilla, cucarachas verrugosas? Al fin, me despierto, me decanto y me vuelvo a desencantar: mi ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampara ni de noche ni de día. O sea, estoy siendo objeto de un timo. ¡Vaya! ¡Y yo que pensaba que eso sólo aparece en televisión, en esos programas, entrevistas, ruedas de prensa, sesiones de las Cortes! Pero no, la cosa se va extendiendo, extendiendo por el pueblo llano, que sueña pesadillas. ¿Y ahora qué hago yo a estas deshoras? ¿Cómo me vuelvo a dormir? ¿Qué conciencia elijo para convivir con mis semejantes? ¿Cómo puedo andar en esta selva nuestra de cada día y de cada noche?

*Escritor