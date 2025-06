A la mierda

Todo el país hablando de la corrupción política como si nos fuera la vida en ello. Nos impresiona Koldo, Cerdán y compañía. Pero no nos impresiona la matanza de niños en Gaza. Ahora Israel, sin cortarse un pelo, invade Irán. Y este hace lo propio. Rusia invade Ucrania y Europa arma a la segunda sin asumir las consecuencias. Trump se esta convirtiendo en lo que es: todo él un farol que quiere tapar que la sociedad americana esta en decadencia. Al principio creí que Israel se vengaba de los atentados de octubre. Pero cada vez creo menos en que lo que provocó esa guerra fue la espada de la justicia. Todo es economía. ¿Pero la economía de quiénes? Estoy empezando a pensar que esos atentados fueron permitidos cuando no auspiciados por los que vienen ahora con el papel de justicieros. Lo que más me duele de todas estas guerras es que las ejercen en nombre de los intereses de los pueblos. Porque es mentira; es en interés de los ricachones. EEUU propugna que es el país más poderoso del planeta, pero no es capaz de alimentar a millones de sus ciudadanos y el metro de Nueva York es un nido de enfermedades, ratas y personas. Pero tampoco Putin y esos fastuosos palacios donde aparece andando es ejemplo de nada porque el pueblo ruso es más pobre todavía que las ratas del metro de Nueva York y los clubes de alterne de occidente están a rebosar de pobres chicas rusas, rubias y de ojos azules y sin lágrimas como el mar de Aral que secó la contaminación. En Irán las mujeres son infelices desde antes de nacer y tienen que amar y creer en un extraño Dios que las tiene esclavizadas en una especie de síndrome de Estocolmo. Y así sucesivamente. Y mientras tanto, los polos se derriten y con ellos la vida en la Tierra. Y este tiempo que se supone deberíamos emplear en combatir el desastre climático y el fuego de los bosques, esta siendo utilizado precisamente para potenciar la ruina ecológica con bombas incendiarias por todas partes. Por eso, ante la impotencia que tenemos los padres de familia para parar la corrupción y las guerras, me voy a pegar este gustazo mandando un mensaje a los decisivos gobernantes de la Tierra antes de que todo se vaya al garete: iros a la mierda.

*Abogado

Suscríbete para seguir leyendo