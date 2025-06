La traición y la culpa

Una de las lecturas más plausibles a medida que se conoce la intrahistoria del caso Cerdán/Ábalos, Koldo queda ya como un personaje secundario, es el engaño en que el segundo secretario de organización mantuvo ante todo el mundo, incluidos sus colaboradores más cercanos. Se entiende ahora mejor por qué el primer secretario de organización volvió a las listas en la convocatoria de elecciones generales de 2023, el segundo se encargó de eso. Santos Cerdán fue ganando poder orgánico poco a poco por una razón sencilla, negociaba como pocos, pacificaba federaciones regionales y confeccionaba listas electorales sin trasladar ninguno de los problemas organizativos al jefe. Ese plus de eficacia, y un gobierno nacional muy complejo, hizo que el título de secretario general de partido quedara relegado detrás del de presidente del Gobierno, y protagonista en la política europea. Se repite lo sucedido con otros presidentes de la reciente historia, y los costes que la confianza ciega han tenido en todos los casos.

La desolación de tantos diputados, líderes regionales, no puede ser una impostura. Los que no creemos en las teorías conspirativas vemos que las lágrimas de Chivite no pueden ser teatro, ni las caras de los ministros o las declaraciones de los dirigentes del grupo parlamentario una pantomima. Patxi López, que ha visto de todo en su vida política, incluso fue protagonista de unas primarias, estaba desencajado.

Este triángulo de poder, lealtades rotas y sospechas mutuas recuerda a las tragedias de Shakespeare, donde los vínculos personales y políticos se entrelazan hacia la autodestrucción. El futuro personal de los protagonistas, y su estrategia de defensa jurídica condicionarán directamente la recuperación del partido socialista. Además de la reacción del presidente Sánchez que todo el mundo espera para inicios de la semana, hay otros actores que son decisivos. La reacción de los dirigentes que se han sentido agraviados por las decisiones de la secretaría de organización por si eligen azuzar la culpa o apagar incendios, y por último, los partidos socios o aliados de la legislatura. En estos últimos está el verdadero poder de continuar o dejar caer a Pedro Sánchez, como ya hizo el PNV en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Junts ya mantiene el dilema crisis u oportunidad, y ERC lo fía a que el círculo de la corrupción se quede aquí; la izquierda del PSOE anda dividida entre cierta comprensión, como Sumar, y encabezar el relevo como Podemos. La culpa tiene un parapeto en frente y siempre es el mismo, si la solución tiene que ser Vox el freno de las responsabilidades va a mayor velocidad.

*Politóloga