Problemas de salud mental

Con este artículo tampoco voy a descubrir las Américas, ni voy a anunciar una catástrofe planetaria. No es mi intención ni lo uno ni lo otro. Voy únicamente a ser la voz de compañeras y compañeros docentes que tienen que soportar día tras día durante horas, a veces durante más tiempo que sus progéneres, a una población comprendida entre los 13 y los 16 años (de 1º a 4º de ESO) que, en líneas generales, han perdido absolutamente el respeto a la figura del profesor, quien no representa autoridad alguna en y para ellos. Sus «autoridades» se encuentran todas detrás de una pantalla a la que rinden pleitesía y devoción suprema con un grado de esclavitud que me asusta verdaderamente. Desde la inclinación hacia unas ideas políticas que nada tienen que ver con una ciudadanía democrática (muy vinculadas, por cierto, a determinados sectores de la Iglesia católica) hasta la más absoluta denigración y degradación de cualquier tipo de ética. Dice mi compañero José Luis que en ellos se ha producido una desconexión moral completa. Para que nos entendamos bien: un «apagón» moral. Hace unos años, bastantes ya, éramos, con su edad, la de la adolescencia, traviesos, rebeldes sin o con causa, protestones y, sin embargo, conservábamos intacto un sentido de la ‘auctoritas’ que nos permitía no sobrepasar unos límites, unas «líneas rojas» infranqueables. Éramos conscientes de que, una vez sobrepasadas, las consecuencias eran graves e inevitables. Ahora estos mismos jóvenes campan a sus anchas en un terreno sin ética alguna. De la sociedad sólida y férrea de antaño, hemos pasado a la sociedad líquida de Bauman y yo me atrevería a decir que superada ya también ésta, vivimos ya en una sociedad gaseosa en la que el significado y el sentido de la alteridad en el adolescente ha dejado de existir.

Hace algún tiempo escribí en este mismo diario otro artículo en el que afirmaba que nuestra misión como docentes es la de enseñar, la de transmitir conocimiento, no la de ser domadores de fieras. Como algo fuera de nuestra función primordial nos podemos ocupar también de imprimir o asentar en nuestro alumnado una serie de valores positivos y universales que entrarán por una oreja y saldrán por la otra si no han sido inoculados anteriormente dentro del seno familiar. La educación básica y primaria corresponde a los padres, quienes progresiva y desgraciadamente se han ido transformando de madres y padres a abogados defensores de sus vástagos. Hace no demasiado ha caído en mis manos un libro de un profesor norteamericano, Jonathan Haidt, titulado La generación ansiosa, en el que nos da luz sobre un par de cuestiones fundamentales, una de ellas nos traslada desde el pasado al presente y la otra nos proyecta hacia el futuro. Así, la primera es que estos adolescentes no han surgido de la noche a la mañana, sino que son el resultado de un proceso que nació hace unos pocos de años cuando descubrimos que el mejor remedio para que nuestros hijos nos dejaran en paz era situarlos delante de una pantalla. En aquel momento se produjo un divorcio entre padres e hijos cuya consecuencia ha sido que nuestros hijos han adoptado otros padres. Por eso, sus padres, que ya no pueden ser padres, son sus abogados defensores. La segunda cuestión fundamental se proyecta, como digo, hacia el futuro. Haidt afirma con rotundidad que si usted es un docente todavía joven y con ganas de estudiar, complete sus estudios de psicología porque sus alumnos de hoy, sin duda y por los síntomas de salud mental que en ellos y ellas van apareciendo, se convertirán en sus futuros pacientes. Ojalá esto no llegue a ser una realidad.

*Profesor de Filosofía