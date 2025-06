Este es el segundo año que estoy en la Feria del Libro de Madrid de cara al público, vendiendo libros. Esta experiencia se convierte en un termómetro perfecto sobre el estado en el que se encuentra el sector, además de posibilitar el contacto directo con lectores y autores, lo que permite extraer ciertas impresiones sobre qué libros leemos y cuáles son los que sustentan la industria del libro.

Recientemente el diario El País compartía la noticia de que el sector editorial español estaba recuperando niveles de facturación previos a la crisis de 2008, según un informe de la Federación de Gremios de Editores de España. Este confirma 11 años consecutivos de crecimiento del mercado, lo cual, unido al dato de que los jóvenes de 14 a 24 años son los que más leen en España, daría esperanza en el mundo. Esta cifra procede del barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2024 del Ministerio de Cultura. Frente a ello, el 34,5% se declara no lector. A esto se une el brutal crecimiento del sector del libro infantil: las parejas jóvenes quieren que sus hijos lean y se dejan el bolsillo en ello. De ahí que proliferen las ediciones cada vez más cuidadas.

Esto podría darnos fe en el futuro y en la humanidad pero... ¿qué es lo que se lee? A mí esta esperanza me la ha masacrado mi experiencia en la feria. Básicamente, la gente compra libros de género (romántica, histórica, negra, fantasía, terror...) y es terriblemente fiel a las editoriales que proporcionan estos libros de nicho y los súper ventas de los grandes grupos. Menudas colas de horas y horas al sol se forman para que estos autores de los grandes sellos firmen a sus lectores. Por no hablar de los que buscan casi comprar libros al peso o grandes sagas, esos «consumidores» de libros que buscan páginas y páginas como quien selecciona una serie con 21 temporadas y la devora con ansia, porque si no «eso se lo va a leer en una tarde».

¿Dónde queda espacio para la literatura, para los sellos de narrativa contemporánea actual de calidad? No pretendo ir de esnob o creerme superior a los demás. Sólo me pregunto que dónde queda espacio para estos lectores que exigen calidad y se mantienen al tanto del mundo editorial, porque, por supuesto, parto de que los poetas nos leemos entre nosotros (y arrastramos a que nuestro entorno compre nuestro libro casi por compromiso) y de que los lectores de ensayo son como una aguja en un pajar.

Entonces, ¿realmente se está leyendo más pero ha caído en picado la calidad de lo leído? Mi experiencia desgraciadamente confirma esta pregunta. También está aquello de qué más dará lo que se lea mientras la gente lo haga pero entonces... ¿de verdad merecemos tener fe en el futuro?

*Escritora