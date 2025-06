La Pau y las parábolas

Con la selectividad terminada, aparecen vídeos del año pasado en los que la gente descubre sus notas en directo. Suele salir su media, el corte que quieren superar y la nota que predicen en cada asignatura. Algunos comentarios son tumorales, y cuanto mejores son las notas más tumorales son. Hay gente deseando que los alumnos brillantes se den el leñazo más grande posible, porque somos así, ¿verdad? Pequeñitos y oscuros y con el corazoncito envidioso encostrado por muchos años de mordiscos. No sé por qué -no es retórica, no termino de entender por qué me pasa- me viene a la cabeza con este tema la parábola de los talentos. Un señor reparte entre sus siervos, según capacidad, cinco, dos y un talento (equivalente cada talento a muchos kilos de plata). Los dos primeros invierten y doblan su ganancia, pero el tercero la entierra. El señor premia a los que negociaron y castiga al que conservó. Quiero pensar que si hubieran perdido todo al invertir tampoco el señor se hubiera enfadado, ni se hubiera molestado si se hubieran dado tremendo malvivir: el padre del hijo pródigo no tiene nada que perdonar, ama a su hijo por haber vuelto tras dilapidar la fortuna. Al hijo que se queda, equivalente al siervo que guarda el talento, ni lo invita a la fiesta. En las dos parábolas se premian, sencillamente, la acción y la independencia. Lo inaceptable es la cobardía. Es más: el premio es la libertad en todas las parábolas.

Naturalmente, el hijo que se queda y el siervo que entierra la plata están deseando que sus compañeros fracasen. Decir en voz alta la ambición conjura a los tristes.

*Abogado