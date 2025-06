Nos llenamos la boca con discursos sobre salud mental. Decimos que estamos más concienciados que nunca, cuando la verdad es que hay más casos que nunca. Cataluña cuenta con un protocolo claro: atención en el CAP, derivación a centros especializados, posibilidad de ser atendido por urgencias psiquiátricas las 24 horas, seguimiento con psicólogos, psiquiatras y planes de acompañamiento. ¿Suena bien, verdad? Pues puedo asegurar, sin duda, que el sistema no funciona. Lo he vivido en mis carnes. Una persona muy cercana a mí no ha acabado con su vida y aquí ha empezado su desgracia. Sí. Porque de haber optado por un cóctel mortal, probablemente la habrían salvado, la habrían ingresado un mes entero asignándole la terapia diaria que necesita.

La noche de los hechos, mi amiga tuvo un ataque de ansiedad que derivó en pánico, disparando pensamientos autolíticos que llevaba arrastrando durante cinco años, debido a una medicación oncológica. Se asustó y se fue corriendo a urgencias psiquiátricas. Y sí, en ese momento, la ayudaron. Le dieron medicación de choque y la derivaron al Cesma (su centro de salud mental asignado). Un psiquiatra se puso en contacto con ella proponiendo una terapia que no tuvo lugar hasta tres meses y medio después. La primera visita con su psicólogo se utilizó para poner al profesional en contexto. En la segunda, un mes y medio más tarde, mi amiga se lo tuvo que volver a contar todo, reviviendo el trauma. El psicólogo no recordaba nada: ni su cara, ni su nombre, ni su historia. No cuesta tanto abrir el informe y echarle un vistazo antes de que entre la paciente, ¿no? Más si se trata de una paciente con problemas de salud mental. En fin. La tercera visita duró menos de 25 minutos. Y aquí mi amiga estalló. Le dijo que aquello no era un acompañamiento real, que se sentía desatendida y abandonada.

¿La respuesta del psicólogo?

-Yo te veo mejor, eso significa que el acompañamiento de media hora al mes que te ofrecemos, funciona.

Pues no, doctor, si mi amiga está bien hoy, si sigue viva y sin ganas de matarse no ha sido gracias al sistema. Ha sido a pesar del sistema .

*Periodista