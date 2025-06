No dejo de leer que Leire Díez es la «fontanera» del PSOE. Cada titular lo entrecomilla y no queda muy claro por qué la llaman fontanera. Me he ido diligentemente a la RAE, que anda con sus propias averías estos días a cuenta del desprestigio de no incorporar en su nómina de académicos a Luis Alberto de Cuenca; y no da ninguna acepción dudosa. A lo mejor queda largo alcantarillera, que parece más exacto aunque injusto en su aplicación, porque al igual que un fontanero es un oficio con una utilidad pura y directa, no como la mayoría de chupatintas y picaexcels que van contribuyendo al ciclo de la tinta seca y la ampliación de plantilla de las grandes consultoras. Está bien tener diez mil libros en casa, pero si se atasca una tubería y no sabes arreglarla vuelves al medievo en cuatro días.

He oído una queja común en muchos fontaneros metidos en faena: encontrarse la chapuza, o la suma de chapuzas, de los profesionales previos. Al que le toca resolverlas todas se le echa encima la desidia de otros como una jauría. ¿En ese sentido es fontanera Díez? ¿En el de ser la fontanera que se tiene que echar a la espalda la ristra infinita de chapuzas anteriores? Estos chivos expiatorios están en todos los partidos y no sé por qué-bueno, sí lo sé- me recuerdan a los esclavos a los que hacían amos unos días para matarlos al final de las saturnales. Ser el fontanero que arregla, más que peyorativo, debería ser un verdadero elogio. En algún momento alguien tendrá que desatascar este engrudo en el que nos ha metido una clase política frívola e irresponsable. Sin encajarle a otros su chapuza.

*Abogado