Eduardo Madina y la dignidad del recuerdo

Eduardo Madina dice en la Cadena Ser que no había ningún Aldama en el ciclo socialista de Zapatero, que tampoco había ninguna Leire Díez en el ciclo de Rubalcaba en el PSOE, y se pregunta «quién ha decidido que este tipo de perfiles como el de Leire Díez ocuparan un papel, quién ha decidido que perfiles como el de Koldo jugaran el papel que jugaron en algunos ministerios». La respuesta podría ser José Luis Ábalos, porque Koldo fue su ayudante en el Ministerio de Transportes, y ahora los dos están siendo investigados por corrupción. Ábalos es un hombre que se comenta a sí mismo en cada gesto, en esa turbiedad de la mirada mientras se enciende un cigarrillo. El tono de su voz comenta a Ábalos: es una especie de retrato en marcha que nunca nos defrauda en lo que creíamos saber y siempre ofrece nuevos matices de esperpento continuo, hasta llegar incluso a parecernos mucho más Torrente que Torrente. Pero la pregunta de Madina tiene un vuelo más alto, desde la proyección de un lamento con algo de fracaso colectivo. Y parece aspirar a una respuesta que ahora sólo puede revelarse en la cima de la pirámide.

Eduardo Madina fue también el hombre que pudo reinar en el PSOE, que perdió dos veces contra Sánchez y después se apartó, porque entendió que en el nuevo partido que Pedro Sánchez estaba construyendo o demoliendo su discurso no tenía cabida. Visto lo visto en los últimos años, podría decirse que tuvo una salida honrosa. Pero para Óscar Puente, ministro de Transportes, la pregunta en el aire que ha dejado Madina sólo puede entenderse desde la mezquindad. En uno de los muy frecuentes tuits del ministro, al que el excelente estado de las estaciones, las vías férreas, los trenes y los cercanías dejan, al parecer, mucho tiempo libre, cada día, para darse al tuiteo, ha llamado resentido a Madina.

«El que faltaba del cuarteto de los resentidos, que no ganarían hoy en el partido ni una asamblea en su pueblo. Ni una vez se os ha visto salir a defender a vuestro partido del acoso diario de la derecha». Hasta en Puente sorprende esta virulencia. Pero Rubén Múgica, hijo del histórico socialista Fernando Múgica, asesinado por ETA, también tuitea deprisa: «Eduardo Madina sobrevivió a un atentado de ETA en los años de plomo. A Óscar Puente nadie lo recuerda en ningún funeral ni manifestación». Parece ser que ahora el muro nos divide, también, entre quienes respetan a las víctimas del terrorismo y los que no: otro consenso roto. En 2002, una bomba lapa -esta de verdad- estalló bajo el coche de Eduardo Madina y perdió la pierna izquierda. Tenía 26 años. A pesar de ciertos maquillajes, la memoria de la democracia no depende de su reescritura, sino de la dignidad del recuerdo.

*Escritor

