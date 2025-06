Como cada junio

Son y fuimos chavales y chavalas de 17 años que a lo largo de tres días de junio se enfrentan a unos exámenes para evaluar los conocimientos adquiridos en sus años de Bachiller y así determinar qué nota merecen y según esa nota su futuro será uno u otro. Cuando yo me examiné se llamaba Selectividad, posteriormente pasó a llamarse PEvAU y hoy se llama PAU y sea cual sea su nombre es una prueba que genera miedo, nerviosismo y frustración, porque todo se juega en unas horas que no tienen en cuenta el estado de ánimo, ni de salud, ni si aquella chica tiene una regla brutalmente dolorosa o aquel muchacho pasó la noche llorando porque el desamor le mostró su cara más cruel. Pero de alguna forma hay que determinar los conocimientos y cuando no era Selectividad o PAU, los alumnos se sometían a dos reválidas: una en cuarto de Bachillerato (Bachillerato elemental) y otra en sexto (Bachillerato superior), que evaluaban los conocimientos adquiridos en cada etapa de la enseñanza, una forma quizá más lógica al repartirse la suerte en dos oportunidades y en el mismo centro donde se había cursado el Bachiller, excepto en el caso de alumnos por libre.

Han comenzado los exámenes de la PAU y hay cierta tensión entre los estudiantes al haber modificaciones que básicamente buscan priorizar la evaluación competencial, exigiendo a los jóvenes aplicar sus conocimientos de manera práctica y crítica y así demostrar que son capaces de memorizar, al tiempo que saben aplicar sus habilidades en contextos reales. Parece muy rimbombante, pero no lo es tanto cuando una comprende que todo lo memorizado sirve para entender y cuestionar todo lo que pasa y ha pasado en el mundo y en materias como Historia, Literatura o Filosofía la parte crítica es fundamental, porque solo se memoriza cuando lo aprendido tiene un pie puesto en la realidad que nos ocupa. También preocupa a los estudiantes, entre otras cosas, la penalización por faltas de ortografía o errores gramaticales y el que se implemente una única opción de examen y así ante lo desconocido, que realmente es lo mismo de siempre, los estudiantes han decidido que este año la PAU será más difícil y que eso hará que las notas de corte bajen y favorecerá a los alumnos del año anterior que tendrán notas más altas por haber sido los exámenes más fáciles. Sin duda han corrido en eso de más vale prevenir por lo que pueda ocurrir y porque, de eso no tienen ninguna culpa, la presión que ejerce esta prueba sobre los alumnos y sus familiares es brutal cuando uno tiene un sueño definido y todo pasa por dos días y una nota de corte.

*Periodista y escritora