Un tipo coge el móvil y empieza a ver vídeos en las redes sociales. Puesto que se está celebrando la Feria, se encuentra con muchos en los que se aconseja cómo ir vestido; ahora se llevan mucho las recomendaciones, ya sean sobre ropa o sobre comida. En cuanto a los que ve nuestro protagonista, los hay que recomiendan ir con americana; otros, en traje, y otros, ni una cosa ni la otra. Uno de los vídeos le llama especialmente la atención, y en ese momento decide escribir algo, dar su opinión: «CATETO». Lo escribe así, en mayúsculas. Quiere dejar las cosas claras y entiende que la mejor manera de hacerlo es insultando a través de internet. Y, efectivamente, el hombre deja algo claro; lo que no sabe, lo que ni siquiera sospecha, es que no tiene nada que ver con lo que pretendía evidenciar; lo que ha puesto de manifiesto, sobre todo, es que es tan tonto que no vale ni para esconderse (en este caso, detrás de una pantalla). Luego están los que aplauden desde sus casas, que confirman la teoría de que algunos humanos adultos nunca abandonan el recreo: otro tema.

Empecemos por lo menos importante: el contenido. En cuanto al código de vestimenta en Córdoba, sucede que no existe. Nos movemos, por tanto, en un plano subjetivo; cada uno es responsable de su apariencia, que no es poca cosa. En ese sentido, conviene recordar que no se acude a un juzgado, sino a una caseta; es decir, no se imparte justicia, sino que se bebe y se ríe. ¿Significa esto que ir en traje sería excesivo? Por supuesto que no. La clave está en ponerse lo que a uno le impulse hacia su objetivo; lo acertado no es sino llevar lo que a uno le imprima ímpetu y ligereza, que es lo más importante en una fiesta. Se dice que ponerse traje es imitar a los sevillanos y no entender la ciudad. Se critica también la dejadez desmedida. Se comentan, en general, muchas cosas. Luego se mezclan las tribus urbanas y no pasa nada, pero chismear siempre entretiene, eso no se puede negar. Como tampoco se puede negar que muchos vídeos causan un subyugante rubor.

Terminemos con lo importante: la forma. No se trata de un insulto a una generalidad, sino de un insulto dando con el dedito en el hombro, señalando, pero desde el otro lado de una pantalla. Estamos, por tanto, ante un ejemplo de defecto de forma ante el que deviene innecesario entrar en el fondo: «Es tonto y punto», podríamos decir para zanjar el asunto. Por no hablar de la palabra «cateto», que mal usada es de petróleo, viscosa y negra. Se piensa, además, que otorga la condición de juez, cuando tan solo es un espejo.