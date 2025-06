Bicicletas y sumilleres

No es que tengan mucho que ver ambas cosas, aunque siempre podríamos encontrar una regla mnemotécnica que las relacionase, salvo que en el maremágnum de días nacionales e internacionales que tienen ocupado todo el calendario coinciden en la fecha de su celebración. Mañana, 3 de junio, es el Día Mundial de la Bicicleta y el Día Internacional del Sommelier -para los hispanohablantes, sumiller- que es la persona experta en vinos y licores que en los grandes hoteles, restaurantes y bares más prestigiosos aconseja a los clientes la bebida adecuada para cada ocasión.

Así visto, parece mucho más seria la exaltación de la bicicleta como medio de transporte sencillo, barato, ecológico y saludable; sin embargo, la profesión de sumiller tiene interesantes y antiguos orígenes. El sumiller de corps era el jefe de palacio que tenía a su cargo el cuidado de la cámara -habitación real-. También camarero, derivado del latín medieval camararius, significó al principio criado de cámara. Y el sumiller de cortina es eclesiástico destinado en palacio para asistir a los Reyes cuando iban a la capilla, correr la cortina del camón (trono real portátil que se colocaba junto al presbiterio cuando asistían en público a la capilla) o tribuna y bendecir la mesa real en ausencia del capellán y del procapellán mayor de palacio.

Actualmente, el trabajo del sumiller empieza donde acaba el del enólogo, que es el encargado de la elaboración del vino. El sumiller se ocupa del maridaje del vino con la comida, pero también administra la bodega en cuanto a almacenamiento, conservación de los vinos, proporción entre blancos, tintos, rosados, crianzas, reservas... de las distintas denominaciones de origen. Algunos sumilleres poseen conocimientos sobre cervezas -cada vez más variadas y personalizadas- aguas minerales y refrescos. También sobre tabacos, pero en éstos prefiero no entrar porque no hay nada que interfiera más negativamente en el paladar que el sabor de un cigarrillo o de un puro. O sea, que tabaco y buena mesa están absolutamente reñidos. El trabajo de sumiller puede ser desempeñado por cualquiera que sepa de la cuestión, pero obtener un certificado profesional no es fácil, porque requiere cursos, clases, exámenes y demostrar cualificación. En cuanto a la bicicleta, que es la primera experiencia de libertad e independencia que se puede experimentar desde edades infantiles, por raro que pueda parecer, es el vehículo del futuro. Y por otra parte, ahora llega su momento ideal -vacaciones, campo, playa, senderismos- porque ya sabemos que las bicicletas son para el verano.