Por sus obras los conoceréis

Una cita bíblica en este mes de mayo parece apropiada. Estamos estrenando papa, León XIV, que viene con una gran misión y crea expectativas y curiosidad de la gente religiosa y también de los que no lo son tanto. Yo me leí su currículum y vi que, además de teólogo y doctor en Leyes, ha estudiado la carrera de matemáticas. Eso me gusta, porque implica tanto una gran dedicación como una mente entrenada para razonar. Buenos indicios.

La frase «Por sus frutos los conoceréis» (Mateo 7:15-20), de la que deriva el título de este artículo, es una enseñanza de Jesús en el Sermón de la Montaña que advierte sobre los falsos profetas. En esencia, indica que las acciones y el comportamiento de una persona revelan su verdadera naturaleza y motivos. Al final, como dice la cita, sabremos más del nuevo Papa cuando lleve un tiempo trabajando; sus acciones nos dirán cómo es. Frecuentemente escuchamos discursos con buenas intenciones y propuestas, pero al final a las personas solo las conocemos cuando actúan, y así es como podemos saber si alguien es bondadoso o si es sincero o coherente. La frase es una llamada también a no tener prejuicios. Hay que esperar, conocer, pensar y luego opinar.

Todo lo anterior tiene un paralelismo con cómo hacemos para avanzar en las ciencias de la naturaleza. Ahí también conocemos el fondo de las cosas por los efectos que producen. De hecho, el método científico se basa en observar y de ahí establecer leyes que describen lo que estamos midiendo. También el método científico exige que las leyes sean «falsables», eso quiere decir que se mantienen en tanto que no haya ninguna medida que demuestre que no funcionan. En ciencia siempre hay que estar preparados para que te muestren que estás equivocado.

Para buscar la esencia de algo hay que relacionar la causa que produce un efecto. En algún caso la relación causa-efecto es clara, y en otros casos es más complicada de identificar. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad tiene un efecto nítido en nuestro universo. Uno de los grandes físicos de la historia, Isaac Newton, fue el primero que propuso que los objetos sentían el efecto de la masa de otros cuerpos próximos. Su ley de gravitación universal, propuesta en el siglo XVII, dice que todos los objetos con masa se atraen entre sí. Esta atracción se llama fuerza gravitatoria y depende de dos cosas: la masa de los objetos y la distancia entre ellos. Cuanta más masa tengan y más cerca estén, más fuerte será la atracción. La gravedad es la razón por la que la Tierra nos mantiene en el suelo y por la que la Luna gira a su alrededor.

Hay otras leyes que no son tan intuitivas, sobre todo porque no se deducen de las cosas que observamos cada día. No me malinterpreten, por favor. Newton era un genio y aunque toda la humanidad había visto caer la fruta de los árboles, la gravitación universal solo se le ocurrió a él. Pero vayamos a lo menos intuitivo, y ahí aparece Einstein. Su mente era esencialmente matemática y podía imaginar con fórmulas y ecuaciones. La teoría general de la relatividad modifica las leyes de Newton y crea un paradigma que era difícil de comprobar, y menos intuir.

La teoría general de la relatividad, propuesta en 1915, dice que la gravedad no es una fuerza, sino una curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Los objetos, al moverse, siguen las trayectorias más rectas posibles en ese espacio-tiempo curvado (llamadas geodésicas). Los objetos muy masivos, como planetas o estrellas, deforman el espacio-tiempo a su alrededor, como si pusieras una bola pesada sobre una sábana elástica. Otros objetos, atraídos por «la bola» se mueven siguiendo la forma de esa sábana deformada.

Einstein también había predicho en su relatividad general (1915) que la luz de una estrella se curvaría al pasar cerca de una gran masa, como el Sol, debido a la curvatura del espacio-tiempo. Y Arthur Eddington, confirmó que la luz se desvía durante el eclipse solar del 29 de mayo de 1919. Eddington y su equipo aprovecharon que la luz de las estrellas durante el eclipse, podía observarse cerca del borde del Sol, algo que normalmente es imposible porque nos deslumbra el brillo solar. Midieron la posición aparente de las estrellas cercanas al Sol durante el eclipse, y luego la compararon con su posición habitual, cuando las estrellas no están cerca del Sol. Vieron que el Sol había desviado la luz de las estrellas exactamente en la cantidad que Einstein había predicho, 1,75 segundos de arco cerca del borde solar. Este resultado confirmó la relatividad general y fue un hito histórico. Hizo mundialmente famoso a Einstein y cambió nuestra concepción de la gravedad.

Con los telescopios también hemos podido ver la curvatura de los rayos de luz atravesando el universo. Cuando un objeto masivo (como una galaxia o un cúmulo de galaxias) se encuentra entre nosotros y una galaxia más lejana, su gravedad curva y amplifica la luz de esa galaxia distante. Actúa como una lupa natural, aumentando el brillo y el tamaño aparente del objeto lejano. Son las lentes gravitatorias, una hermosa consecuencia de la teoría de la relatividad de Einstein, que dice que la gravedad puede curvar el espacio y la luz.

El matemático León XIV tendrá que mostrarse al mundo con sus actos y quizás, como Einstein, encontrar paradigmas que abrirán caminos nuevos.

Y creo que hoy me estoy pasando. Seguimos otro día.