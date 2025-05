Una opa con mayor transparencia

España está un paso más cerca de saber si la opa hostil de BBVA sobre el Sabadell puede o no seguir su curso, después de que anteayer el ministro de Economía decidiera elevar la operación al Consejo de Ministros y abriera así la puerta a que el Gobierno pueda frenarla por razones de interés general. La decisión de Cuerpo, tomada en el último día de plazo, dilata una operación que ya dura demasiado, desde que arrancó hace poco más de un año, y a la que ahora, tras una consulta pública inédita, se pueden añadir hasta 30 días hábiles más si el Ejecutivo agota el límite para pronunciarse, como ha hecho Economía. Cabe esperar que no sea así, ya que el alargamiento de los plazos no beneficia a ninguna de las partes. También conviene que el proceso se realice con la máxima transparencia, mayor de la que ha existido en el momento de elevar la oferta a la consideración del Gobierno. En la comunicación de Economía se echó en falta más datos, tanto de su análisis interno como de la posición de los otros cinco ministerios económicos a los que se ha pedido un informe más profundo. A su vez, habría estado bien conocer cuáles son las respuestas obtenidas en la consulta que «apuntan», en palabras del ministerio, a la existencia de razones de interés general que podrían verse afectadas con la opa.

Esta falta de información choca con el hecho de que, justo un día después, el Ministerio de Trabajo, uno de los cinco que elaborará un nuevo informe, emita un comunicado en el que reclama a Economía «impedir» la operación salvo que se cumplan cinco requisitos, entre ellos el mantenimiento íntegro del empleo y de las oficinas bancarias de los dos bancos. Las palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que habla de la pérdida de hasta 4.000 empleos y de una reducción del 9,4% en plantilla, son una carta a los Reyes Magos. Ella sabe que ninguna fusión de dos entidades tiene sentido sin sinergias de costes, por mínimas que sean. En todo caso, conviene que la incertidumbre sobre la oferta dure el menor tiempo posible.

*Directora adjunta de El Periódico