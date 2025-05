Mudanza Vol. 2

(Continuación) La idea en sí del «piso nuevo» no me hace ilusión. Tampoco el cambio de etapa. Al menos por ahora. De momento, todo son marrones con proveedores y esfuerzo físico que termina repercutiendo en mi dolor, así que debo ser especialmente cuidadosa para no pasarme con los esfuerzos. No alcanzo el trasfondo, aún. Quiero pensar que lo haré cuando vaya colocando mis cosas en el nuevo sitio, cuando vaya inventando (obligada por las circunstancias) otra vida. De momento no llego a asumir cómo «mi casa» no va a tener nada más que enseñarme y que para continuar evolucionando he de irme a otras paredes. Quizás sea porque no es una decisión elegida.

Cada vez que alguien me pregunta por «el piso nuevo», yo respondo: «Ya lo verás en la fiesta de inauguración». «¿Hay fecha ya?», me preguntó una muy amiga que alcanza a comprender el hito que supone. Contesté: «Aún no. Cuando sienta que es un poco mi casa.» Y es que creo que el esfuerzo de estos meses sin tregua deben terminar con una celebración de que lo he superado y he pasado página y seguimos vivas. También supone obligarme a darme brío porque he de admitir que se ha creado un «hype» con lo de la fiesta de inauguración.

Más allá de todo eso, de vivir repartida Paseo de Extremadura arriba, Paseo de Extremadura abajo, entre dos espacios que requieren mucho esfuerzo en todos los ámbitos por mi parte, es importante destacar que llevo un mes o mes y pico viviendo entre cajas, porque, claro, mi estado físico impedía que lo afrontara de una vez todo en un par de semanas y he tenido que ir guardando cosas y vaciando estanterías poco a poco. Hay que contemplar esto que señalo en toda su dimensión: todo lo de «mi casa» es mío.

Cuando llegué, estaba vacía, sin amueblar. Y yo no tengo otra habitación ya en casa de mis padres, por lo tanto soy un caracolillo que arrastra toda su vida a sus espaldas y si algo ha habido en estos 34 años de vida han sido libros. Han salido 38 cajas de libros. Eso se traduce en mucho esfuerzo, muchas emociones, ver cuáles son imprescindibles y cuáles pueden donarse. Y con la ropa igual. En realidad, un poco con todo. Al fin y al cabo, una mudanza es pasar la ITV de la vida de una. Hay cosas que sí, otras que no y las que me han superado y causado dolor.

Ahora limpio «el piso nuevo» con brío. En apenas un par de días todo eso que es mío y que soy yo será trasladado definitivamente. Ya no tendré «mi casa». Buah, es algo que todavía no alcanzo a imaginar, pero me da que seguiré viviendo entre cajas una buena temporada. (Continuará).

*Escritora