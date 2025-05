Irresponsables (2)

Escribía la semana pasada que el lenguaje legal permite enmascarar la desidia o la inmoralidad: un verdugo, explicaba, no asesina, sino que ejecuta. Y decía que los gobiernos, como cualquiera con poder, acaban por hacerse irresponsables de los males que causan o no corrigen, parapetados en el derecho administrativo. Ordenanza o muerte.

Así las cosas, ¿pedimos responsabilidad por lo que se hace o por lo que no se hace? Es difícil metabolizar que los mismos políticos que pronuncian cultura cada vez que hablan en público, o presumen de la Córdoba intelectual, que tienen sus plenos en lujosas mesas de cuero y ébano y cualquier edificio histórico vacío lo convierten en sede de alguna Delegación, como La Pérgola, que va a ser Turismo; lleven años sin arreglar la sede de la Real Academia de Córdoba, que aguanta casi una década pudriéndose en Ambrosio de Morales, teniendo obligación de hacerlo. Si podan la gruesa hiedra de administrativismos, la cuestión es que hace falta dinero. Ese dinero está en Sevilla, Antequera, Jerez o Málaga, pero no en Córdoba. ¿Por qué no? Para arreglar la Pérgola para el propio Ayuntamiento, lo ha habido. La obligación de arreglar la sede, ¿por qué se incumple? ¿Es desconocimiento? ¿Desinterés? ¿Falta de rentabilidad electoral? ¿Otras prioridades? Si no es por la cultura, que se haga por vergüenza: cada vez que un turista pasa por delante no piensa que seamos una ciudad culta, sino de paletos. Eso no hay tecnicismo que lo maquille. Pasa con el trabajo de los intelectuales que nadie valora que se haga hasta que se deja de hacer. En política pasa menos.

*Abogado