En 1968, Dámaso Alonso escribió Del Siglo de Oro a este Siglo de Siglas. Esto no había hecho más que empezar. De entre todas las siglas con las que me choco a diario, hay dos a las que dedico este artículo. Una es FEINDEF (Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España) . La otra es JIMDDU (Junta Interministerial de Materiales de Defensa y Doble Uso) y está siempre un poco escondida salvo, como se dice coloquialmente, para las muy cafeteras (mi caso). Empecemos por la FEINDEF. Si escuchamos a las autoridades y atendemos a los medios, parece que la industria de Defensa va a ser la salvación de Córdoba. No noto preocupación por titulares como «Faltan 600 enfermeras en Córdoba para llegar a la media nacional». Hay estudios que nos dicen que la industria militar se sostiene gracias a los encargos que le hacen los diferentes gobiernos. Si la inversión se realiza en el sector sanitario, se genera un 50% más de puestos de trabajo (Dèlas, UMASS). Vamos con la JIMDDU. Hace 30 años, cuando estábamos empezando a reclamar Transparencia en el comercio de armas, quien autorizaba estas ventas y compras, como ahora, era la JIMDDU. Y entonces, como ahora, se podían encontrar, incluso publicados en el BOE, los datos que desmentían las cifras oficiales publicadas a posteriori. Recomiendo vivamente leer el último informe del Centro Dèlas, Beneficio Colateral, y todos los artículos de Olga Rodríguez. Y os explico lo que significa Doble Uso: que un camión o un barco que transportan armas no son material militar. Lo mismo que componentes aislados que se exportan de tapadillo. No sé en qué categoría está la plataforma lanzamisiles que fabrica, en Córdoba, Escribano. Me temo lo peor. El 24 de diciembre de 2014 se aprobó el Tratado de Comercio de Armas. Se incumple a diario. Hoy ni he podido hablar de Derechos Humanos.

*Activista de Amnistía Internacional