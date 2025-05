El final de la nueva politica

Siento vergüenza ajena de en qué estamos convirtiendo nuestro Parlamento. A pasos agigantados estamos demacrando y denostando la más bella actividad laboral del ser humano, como es buscar las mejores opciones para ordenar la convivencia y por tanto la felicidad del pueblo. Hace mucho tiempo que no contemplo un debate interesante (porque interesante no es chabacano). La oposición está en un plan que a mí al menos se me esta haciendo insoportable. Resulta que está empleando todos sus esfuerzos en denostar la imagen personal del presidente con unos wasaps privados que nada tienen que ver con la acción de gobierno. Creo que esta es muy mala estrategia para desalojar a Pedro Sánchez, porque al final la gente se da cuenta de que la honorable y suprema actividad de hallar mejores ideas para regular la sociedad española brilla por su ausencia y eso lo castigará en las urnas. Porque hay estrategias equivocadas, aunque sean más llamativas y políticamente más pomposas. Hitler perdió la batalla de Inglaterra porque dejó tranquilos los aeródromos ingleses como sí hacía al principio de la campaña y se dedicó a bombardear la ciudad de Londres, que era una medida más notoria y cruel pero no hacía mella alguna en el ejercito inglés. Así dejó resurgir a la aviación inglesa, que le venció, y perdió la batalla. También recuerdo cómo el FC Barcelona, en los ochenta, se contentaba solo con ganarle al Madrid. Estrategia equivocada porque el Madrid del Buitre ganó cinco ligas seguidas. Hay malas estrategias que llevan a la derrota. Y desgastar la vida privada de Pedro Sánchez y no demostrar sus errores de gobierno no llevará al desgaste del presidente, sino paradójicamente al de la oposición, que mucho me temo se está desgastando a nivel interno, con lo que puede que esta nueva forma de hacer política no será el final de Pedro Sánchez sino el de Feijóo.

*Abogado

