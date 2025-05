Feindef, BLET, Córdoba

Cuando este lunes abrimos nuestra portada –martes en impreso-- con un contundente «Córdoba se posiciona en la Feindef en el epicentro de la industria de Defensa» teníamos ya argumentos sobrados para sostener una afirmación de este calado. Una semana después, el salto es de Tier 1.

De la mano del Ejército de Tierra y su Base Logística (BLET), Córdoba irrumpió el 12 en esa primera jornada de la mayor feria de la industria de la defensa en España, además en un momento clave de alianzas políticas y empresariales a nivel transnacional, con fundamentos sólidos para atraer la atención de los principales actores de esta industria en crecimiento.

La semana previa sostenían esta posición un proyecto tecnológico y logístico de primerísimo nivel militar como es la BLET en La Rinconada; tres multinacionales de base industrial y tecnológica que dan sus primeros pasos bajo el influjo del que será el principal centro de la logística del Ejército y muy posiblemente del flanco sur de la OTAN: Escribano M&E, GDELS Santa Bárbara e Indra; cuatro administraciones -la cuadratura del círculo- en disposición de escucha e inversión por un proyecto estratégico para España: Ministerio de Defensa, Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Diputación de Córdoba, y un aval del conocimiento, que es imprescindible como palanca para el empleo, por parte de la Universidad de Córdoba y la Junta en todos los planes de Formación Profesional de cara al futuro. Además del importante respaldo empresarial y sindical desde su génesis.

Este resumido y esquemático pero sólido argumentario, que es la base del proyecto en torno a la BLET, se ha traducido durante todos los días de la Feindef en un potente imán en Ifema hacia el estand del Ayuntamiento de Córdoba. Ponencias llenas y zonas de trabajo atestadas de profesionales del sector buscando información y tejiendo alianzas. Si algo han destacado los cientos que han pasado por el espacio BLET de Córdoba estos días ha sido la credibilidad del proyecto, el respaldo transversal y la oportunidad de negocio, a la espera de que caiga el maná en proyectos y euros. Y en los próximos días caerán seguro los titulares de calado.

Una vista del estand del Ayuntamiento de Córdoba en la jornada inaugural de la Feindef 2025.

Sin embargo, me quedo con la reflexión que me hizo la noche del lunes el presidente del Grupo Oesía, Luis Furnells, durante el encuentro empresarial que organizó el clúster Andalucía Logistics en Madrid, previo al anuncio de la llegada de su multinacional a Córdoba. Nada servirá para una proyección de futuro y progreso estables si las compañías que se instalen en Córdoba no apuestan de verdad por la tecnología, la cualificación en el empleo y la reinversión en más investigación y desarrollo. Una declaración de intenciones que cobra peso de actualidad en boca del presidente de una multinacional con más de 3.500 empleados, 19 sedes en España y Latinoamérica y presencia en 42 países con una cifra de negocio de 256 millones de euros, antes del boom que ha evidenciado esta semana Feindef y que tiene en hiperactividad al sector.

El día que abrimos edición impresa con el titular «Córdoba se posiciona en la Feindef en el epicentro de la industria de Defensa», el alcalde José María Bellido anunció en Madrid la llegada a Córdoba de una cuarta pata bajo el tablero industrial que tracciona la BLET: el Grupo Oesía.

Indra, GDELS Santa Bárbara, Escribano M&E y ahora el Grupo Oesía. Hasta el anuncio del alcalde, el panorama industrial describía una privilegiada posición de Córdoba dentro del juego de tensiones y estrategias industriales que ha provocado el anuncio de las importantes inversiones en materia de Defensa por parte de las administraciones públicas en España y en la Unión Europea. Ahora, hablar de cantidades, en decenas o en centenares de miles de millones de euros a nivel europeo, es mareante pero da una dimensión real de lo que Córdoba y su industria que pivota en torno a los terrenos de La Rinconada y Rabanales 21, entre otros, se está jugando de cara a su futuro y a su industria en desarrollo.

En clave local, los anuncios de Indra y GDELS Santa Bárbara de situar sedes en Córdoba llegaron acompañados de los intentos de uno y de otro de posicionarse con más fuerza en este mercado en crecimiento exponencial por la fragilidad defensiva europea que evidenciaron las guerras en Ucrania y la llegada de Trump a la Casa Blanca.

Movimientos estratégicos

Además, las tensiones entre dos socios industriales en el consorcio Tess Defence, que construye para el Ejército el blindado 8x8 Dragón, como son Indra y Santa Bárbara (con amago de compra incluido de la tecnológica española a la filial estadounidense para posicionarse con más fuerza en el sector de las plataformas terrestres) ha evidenciado estos movimientos estratégicos, en pleno proceso de concentración no solo en España sino en toda Europa con alianzas transnacionales como se ha confirmado estos días en la Feindef.

Pero vayamos por partes. Por lo que afecta a Córdoba habría una gestación en ciernes decisiva de cara a su futuro: la unión entre Indra y Escribano M&E de los hermanos Ángel y Javier Escribano. La operación está en fase operativa. Esta semana en Feindef se han producido más encuentros clave donde Córdoba podría salir afectada, no en vano, Escribano M&E ya cuenta con una planta de producción en Rabanales 21 -la del lanzacohetes Silam- y planes de expansión en cartera y ahora en standby hasta el desenlace. Serán en solitario o con Indra si cuaja esa unión que los analistas deportivos calificarían como «a falta de flecos». La experiencia en la materia hace aconsejable no hacer conjeturas hasta el intercambio de firmas, aunque el partido se esté jugando en casa. No es necesario ser un analista experto en defensa para vislumbrar lo que este acuerdo podría significar para Córdoba, por mucho que el Gobierno en Madrid esté empujando por la provincia de Jaén (CETEDEX, Linares, etc) en los últimos tiempos, y sobre todo después de lo que provocó el anuncio de la BLET entre ambas ciudades hermanas. Pero eso es harina de otro costal.

Feindef ha multiplicado el valor estratégico de Córdoba y su suelo industrial, tecnológico y logístico, sostenido por la BLET y estos cuatro gigantes multinacionales, en los siguientes anuncios de calado:

1. Indra ha firmado un acuerdo marco con el Ministerio de Defensa para modernizar los sistemas de defensa antiaérea del Ejército de Tierra (el Silam de Escribano M&E es, precisamente, una plataforma terrestre para lanzar cohetes). También ha fortalecido su colaboración con la empresa alemana Rheinmetall para desarrollar sistemas de combate para carros Leopard (en dotación en la Brigada de Cerro Muriano, a escasos kilómetros de La Rinconada y también del polígono de tiro junto a la base, que también es clave para la industria). Aparte de otros sistemas novedosos como el 8x8 Dragón (el miércoles pasaron dos en góndolas por El Higuerón), el Valero (un vehículo aéreo de combate), nuevos radares, etc.

2. GDELS Santa Bárbara y la alemana KNDS firmaron en Feindef, por su parte, un acuerdo de cooperación para la modernización de los Leopard 2E (los de la Brigada de Cerro Muriano), aunque pendiente de su financiación. Así como innovaciones en desarrollos industriales en sistemas de rodadura avanzados (cadenas de acero y compuestos para blindados; sus vehículos Pizarro también están en dotación en la Guzmán el Bueno X y fueron presentados en Feindef los de zapadores VCZAP). Pero el anuncio más importante lo hizo dentro de sus planes de expansión y colaboración académica, incluyendo la apertura de un centro en Córdoba y la colaboración con la UCO para impulsar la innovación y el empleo en el sector de defensa. Este último acuerdo marco se firmó en 2024 con prácticas, trabajos de fin de grado, máster y doctorados industriales, etc.

3. Escribano M&E ha sido de las más activas en Feindef. Presentó el blindando 6x6 Ferox que fabricará en Linares (y que anunció en un mitin del PSOE la vicepresidenta Montero hace ya meses), en colaboración con la emiratí EDGE. Así como la participación con la ucraniana Practika y la española Tecnove en la fabricación de torretas para blindados con destino a Ucrania. La intención de la empresa con sede en Coslada es fabricarlos en Herencia (Ciudad Real) en una planta de 25.000 metros cuadrados.

4. Y, precisamente de Ciudad Real y origen en Rivas Vaciamadrid, llega a Córdoba el Grupo Oesía, el cuarto gigante industrial. En Feindef 2025, aparte del anuncio de su llegada a Córdoba, sale reforzada en el ámbito de los sistemas terrestres, tras cerrar un acuerdo estratégico con la española TSD (también con sede en Herencia y conexiones con Córdoba), la turca FNSS y la belga John Cockerill Defence, para trabajar de manera conjunta en un blindado 6x6 (el mismo tipo de vehículo en el que trabaja Escribano y también GDELS) para el Ejército de Tierra.

Firma del convenio entre el Ayuntamiento y el Clúster Empresarial Andalucía Logistics.

Esta alianza en torno al 6x6 PARS Alpha de la turca FNSS, posiciona a Oesía en una posible pelea por un concurso de un vehículo para Caballería del que se lleva tiempo hablando en el Ejército de Tierra. Asimismo, a través de sus marcas especializadas Tecnobit, Cipherbit, UAV Navigation e Inster participará en el desarrollo del dron-misil Ruta, en colaboración con la europea Destinus, así como en acuerdos estratégicos en colaboración con la estadounidense Lockheed Martin para desarrollar circuitos fotónicos (redes 5G y 6G) en Valencia, y que se suman a otras alianzas previas con Thales o Indra.

Esta borrachera de anuncios, acuerdos, proyectos y desarrollos industriales son la evidencia del momento decisivo que está viviendo este sector de la Defensa, donde Córdoba se ha colocado como actor principal gracias a su privilegiada situación estratégica y, sobre todo, a la Base Logística del Ejército de Tierra. En los próximos días, una vez concluida ya la Feindef, se darán los pasos de consolidación de estos proyectos en un horizonte a corto plazo por las exigencias que marcan las decisiones en el seno de la OTAN condicionadas por la nueva política de Trump y, sobre todo, por el devenir de la guerra en Europa entre Ucrania y Rusia.

