Pintora, pero, sobre todo, alma. Expone sus cuadros en el Colegio de Abogados, con el título «Floreciendo»; y, tal como nos indica dicho título, con el único tema de las flores. Nos equivocaríamos si pensásemos: «Un tema conocido». Porque este último trabajo que nos presenta la exquisita sensibilidad de María Jesús Adame nos lleva mucho más allá y mucho más al fondo de unas simples flores: nos propone una reflexión sobre este mundo actual, en el que casi siempre pasamos sobre la superficie de lo que vivimos; nos propone el esplendor de mayo en Córdoba, y nos propone una exaltación y, al mismo tiempo, un susurro de belleza, de alegría y de ternura, y todo ofrecido con la sencillez y la naturalidad de la mirada de esta mujer, cuya alma está hecha de calidad artística, estética y humana. Les aseguro que me he quedado sorprendido, absorto, maravillado, acogido, sobrecogido, acompañado, restaurado y, en fin, emocionado, muy emocionado, hasta no poder, ni querer, separarme de estos cuadros y el mundo que guardan, porque he sentido verdadera melancolía al verme obligado a salir de ellos para volver al tráfago de la vida; necesitaba seguir sintiéndome acunado por cada espacio que, como la ventana de mi mundo perdido, me llamaba a él. En ninguno decae el interés, la pasión, la maravillosa técnica, bajo la aparente facilidad, que en su secreto lleva mucho, mucho trabajo, mucha técnica y mucha pasión.

Sus colores, sus líneas y sus ámbitos vibran con toda la dulzura humilde y a la vez sublime que posee esta mujer. Ella, artista, pintora, amiga, madre, abuela, es otro de los muchos tesoros que guarda nuestra ciudad en lo sutil de sus esencias. Os aseguro que necesitaría horas y horas de días azules, con sus amaneceres de luz, sus tardes de añoranzas, sus atardeceres de anhelos y sus noches de ensueño para paladear cada detalle de estos cuadros, y, aun así, necesitaría seguir y seguir contemplándolos. Porque, como os digo, en cada trazo de cada cuadro he hallado el regalo del cobijo que no encuentro en este mundo actual, tan mediocre y tan vacío. Estos cuadros son un remanso de paz, una invitación a un universo humano, como el que nos ofrecen los ojos de un niño o la sonrisa de una mujer recién convertida en madre. María Jesús nos introduce en cada flor y en la intimidad de sus luces y sus sombras. No os perdáis esta exposición, porque en su esencia se cumple lo primordial de una obra de arte: la experiencia del contacto con ella nos acompaña para siempre. Estos cuadros son una lección para quien necesite crear y dar vida, la lección que nos enseña que el arte está en el existir de cada día, y nos hace más humildes y más humanos.

*Escritor