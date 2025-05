El Papa necesario

La verdad es que yo no soy muy de hermandades ni de esto ni lo otro. Pero siempre he creído en Dios, mucho. Aunque, a la vez, siempre he pensado que pudiera ser que todo sea muy, o algo distinto a lo que nos han contado. Por ejemplo, el tema ese de que el diablo sintió envidia de Dios y por eso pasó lo que pasó, no sé, siempre la vi como una historia muy de hombres como para ser divina. Pero vamos, que a lo mejor en el cielo hay la misma envidia que por aquí abajo y los dioses tienen los mismos defectos que los hombres (al fin y al cabo, estamos hechos a su imagen y semejanza). Seguro que allí, también en la viña del Señor hay de tó. En definitiva, tengo serias dudas de cómo será todo después la muerte. Pero sí que estoy seguro del poder que en la Tierra tiene el Vaticano y el Papa. No solo económico e intelectual, sino que me refiero al poder que tiene sobre los pueblos, que lo siguen fervorosamente como al representante de Dios en la Tierra. Y por eso, ojalá este Papa dé más el callo. Porque yo ya tengo mi edad y he visto muchas guerras, pero distintas a estas, Porque las guerras de mitad del siglo XX para acá estaban en países pobres y eran provocadas por los intereses de las potencias. Pero luego ellas jugaban al Monopoly. Las que estamos viviendo son más peligrosas, no solo para la raza humana sino para el propio planeta por el desastre climático que añaden. Por ello ruego a Dios porque el Papa se meta de lleno en la paz, y provoque protestas sociales multitudinarias contra los cuatro mandatarios que creen que ellos son los pueblos sin tener ni puta idea del miedo que siente un padre ante una bomba que va a matar en mil pedazos a sus niños.

*Abogado