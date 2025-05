Decálogo urgente del nuevo Papa

La silueta del nuevo Papa León XIV brilla con fuerza en el firmamento eclesial y en el mundo entero. Ha sido dibujada con precisión, con ilusión, con gozo esperanzado por todas las personas que le trataron de cerca, a lo largo de su vida pastoral, tanto en Perú, como misionero, al igual que en su Orden de los Agustinos y en su etapa al frente del Dicasterio de los obispos. El nuevo Papa, que ha escogido el mismo nombre que León XIII, padre de la doctrina social de la Iglesia, ha sido recibido con entusiasmo, tanto entre los distintos sectores católicos, como por los no creyentes. Por una parte, los que ven continuidad con Francisco, con estilo propio, -«Sinodalidad, caridad y paz»-, y por otra, los que descubren en la nueva singladura del Papado, horizontes tan sensibles para la humanidad como la doctrina social, el arraigo a los evangelios, el espiritu de concordia y de diálogo, como «constructor de puentes». Algunos analistas han destacado con fuerza como lo más relevante en el nuevo pontífice es que se trata de un sacerdote agustino, lo que explica sus apelaciones a la fe y la unidad de la Iglesia en sus primeras palabras. San Agustín fue el gran pensador del cristianismo y lo que defiende el obispo de Hipona está en su misma esencia: «La existencia terrenal es un estado de transición hacia el otro mundo, donde nos será dado unirnos a la comunidad celestial que goza de la visión de Dios». Por eso, la fe junto al amor, es la principal cualidad del creyente y el motor que le lleva a la salvación. San Agustín concentró admirablemente en unas frases el perfume teológico de estas verdades: «Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos».

En esta hora de tantos retos, promesas y compromisos, me gustaría ofrecer el primer decálogo que sugieren las palabras pronunciadas por el nuevo Papa León XIV: Primero, «queridísimos hermanos, la paz esté con todos vosotros, que entre en nuestro corazón, que llegue a toda la tierra»; segundo, «esta es la paz de Cristo resucitado: paz desarmada, humilde y perseverante, que proviene de Dios»; tercero, «Dios nos ama a todos de manera incondicional»; cuarto, «seguimos conservando en nuestros oídos la voz valiente del Papa Francisco, que bendijo a Roma en la mañana del día de Pascua, permitidme seguir esa bendición: Dios nos quiere y nos ama a todos»; quinto, «el mal no prevalecerá, todos estamos en manos de Dios»; sexto, «vamos de la mano unidos de la mano de Dios y, entre nosotros, Cristo nos precede, el mundo necesita su luz»; séptimo, «quiero dar las gracias al Papa Francisco y a todos los hermanos cardenales que me han elegido para ser el sucesor de Pedro y caminar junto a vosotros como Iglesia unida, buscando siempre trabajar como hombres y mujeres fieles de Jesucristo para proclamar el evangelio y ser misioneros»; octavo, san Agustín dijo: «Con vosotros soy cristiano y para vosotros, obispo». A la Iglesia de Roma, «un saludo especial»; noveno, «juntos tendremos que ser una Iglesia misionera, que construya puentes y diálogo, abierta a recibir, como esta plaza abierta a todos, un saludo especial a mi querida diócesis de Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo»; décimo, «queremos ser una Iglesia que camina, que busca siempre la paz, que busca la caridad siempre cercanos a aquellos que sufren. Me gustaría orar con vosotros a nuestra Madre María».

Y una evocación final: en el lema episcopal del nuevo Papa, figuran las palabras que San Agustín pronuncia en un sermón: In Illo uno unum, para explicar que «aunque los cristianos somos muchos, en el único Cristo somos uno». El estreno de León XIV como Papa de la Iglesia católica se entrelaza con las dos grandes celebraciones de hoy: La del «Domingo del Buen Pastor» y la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones. Y como última pincelada, el verso de Tagore: «La fe es el pájaro que canta cuando la aurora está oscura».

*Sacerdote y periodista