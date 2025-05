El jardín de Voltaire

Parece que Voltaire nos dejó, a mediados del siglo XVIII, una crítica rotunda a la idea del optimismo ciego y absoluto que fomentaban otros pensadores como Leibniz, quien se había convertido en baluarte de la idea de que absolutamente todo ocurre para bien, en el mejor mundo posible, en cada momento. Hombre... no sé. Posiblemente, ni las desquiciadas redes sociales del siglo XXI con sus filtros infinitos, su recreación del éxito vacío o la omnipresencia del meme se han atrevido a tanto.

Voltaire, como respuesta, escribió Cándido o el optimismo, un cuento que es una invitación a experimentar una felicidad que acepta lo inevitable, cierto drama. Una felicidad que hay que proteger y cultivar. De ahí esa idea simbólica de que, cada uno de nosotros, debemos cuidar ‘nuestro jardín’, nuestro huerto simbólico que nos construye.

Bien. Me pregunto qué pensarían tanto Leibniz como Voltaire hoy en un país sin electricidad o atrapados catorce horas en un tren de alta velocidad, sin comida ni agua. Desde hace unos tres años, coger un tren se ha vuelto una actividad de riesgo, y se lo puede confirmar alguien que es usuaria habitual de la línea Córdoba-Sevilla desde hace treinta. Desde hace más de un año intento no coger uno sin llevar agua ni nada que comer, aunque sean unos frutos secos. La dejadez de la responsabilidad para proteger nuestras estructuras e infraestructuras básicas como son sanidad, educación y transporte han convertido a este gobierno en un prestidigitador que inventa realidades alternativas, rozando la ciencia ficción y que tiene mucha suerte con el civismo de la gente. Me da igual el color político que tenga, la responsabilidad de gobierno exige eficacia.

Yo creo que ni Leibniz ni Voltaire tendrían tanta paciencia como la inmensa mayoría de españoles. Los ciudadanos tenemos derecho a cierta seguridad en el ejercicio de nuestras propias responsabilidades: llegar a nuestro trabajo, garantizar la seguridad de nuestros hijos, tener luz eléctrica o agua, como mínimo. Una cosa es preparar un kit de supervivencia en tu casa y otro que tengas que ir con él debajo del brazo cada vez que salgas de ella. ¿Alguien se ha parado a pensar que la línea AVE se inauguró el 21 de abril de 1992, hace treinta y tres años? ¿En más de treinta años a nadie se le ha ocurrido que los trenes deben estar abastecidos con algo de agua y comida extra por si ocurre un imprevisto?

Aunque en nuestro país la autocrítica política brilla por su ausencia, duele más la ineficacia de aquellos a quienes entiendes que la de los colectivos que te son ajenos. Hoy, a Voltaire sólo le quedaría la solución de usar las plantas de plástico para su jardín, que no dan problemas.

*Artista y profesora de la Universidad de Sevilla