Pequeños y grandes detalles festivos

La inteligencia artificial (IA) es todo un invento, siempre que no venga a sustituir a la inteligencia natural y al sentido común. Incluso si se aplica la IA al Mayo Festivo, en donde ya sabemos que se ensalza la belleza, la fiesta y la convivencia. Valores que no incluyen la sabiduría, ni falta que hace, pero que tampoco están reñidos con tener dos dedos de frente. La IA no puede llevar a la AI (ausencia de inteligencia).

En todo caso, hay que felicitar a la ciudad y al Ayuntamiento por lo bien que ha transcurrido la Fiesta de las Cruces y cómo se ha empleado la IA para gestionar las grandes concentraciones, aunque al final la bulla se trasladó al Paseo de Córdoba, más lejos de hitos patrimoniales y del vecindario, cierto, pero botellón a fin de cuentas. Ahora se va a emplear la IA para ordenar la afluencia masiva en los Patios, que está muy bien. Los cuidadores, sin embargo, de lo que hablan este año es de su sorpresa al ver que en el lote de cortesía de bebidas que diversas marcas y el Ayuntamiento les regala ya no hay vino de la tierra con el que agasajar a algún visitante o tomarse un ‘medio’ antes de regar el medio millar de macetas tras cerrar el patio. Ya saben un ‘medio’ se define en Física como «unidad mínima de energía en Córdoba». Pero lo que más ‘coña’ ha tenido al inicio de este Concurso de Patios (algo que me ha llegado por siete sitios de forma a cual más irónica, ingeniosa y cabreada) ha sido el regalo por parte de una gran firma de una lata de aceite. Una lata de ‘las de antes’, de las que se empleaban a falta de macetas, que daban un aspecto popular y castizo aunque se oxidaban en un par de temporadas, y que lucían aquellos patios en donde comprar tiestos era poco menos que de ‘señoritos’, inasequible. Y, ciertamente, es un material que algunos recintos están recuperando por lo que evocan, pese a no ser en absoluto práctico y hasta peligroso por los cortes que causa la chapa. En todo caso, y me remito a uno de los cuidadores: «Por lo menos, que la lata tenga aceite. Es que nos la han mandado vacía solo para que nos tomemos el trabajo, nos cortemos, plantemos y hacerles gratis la publicidad». Y es que hay cosas ‘de las de antes’ que son muy bonitas, pero que se deben conjugar hoy con los millones de euros que mueve la Fiesta de los Patios, sobre todo este año que ya es el mayor reclamo turístico de mayo.

En fin: pequeños-grandes detalles de mayo en el casco histórico. Unos, que son importantes, cierto. Y otros, que son los que importan. Pero eso no lo distingue la inteligencia artificial.