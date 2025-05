Una detrás de otra

Estaba escribiendo la columna sobre el euro digital y la prohibición implícita de sacar nuestro propio dinero en efectivo del banco, y de repente se fue la luz. Creo que como mucha gente pensé que era algo momentáneo, pero me informaron de que al parecer se había ido la luz en toda España. El actual Gobierno ha entrenado ya tanto mi cerebro para desconfiar de ellos y sus capacidades que dije: «esto va a ser por el cierre de nucleares». A partir de ahí, y como todavía tenía datos en el móvil, empecé a mirar cómo iba la cosa. Claro, lo empecé a mirar a través del Gobierno de Portugal que era el único que informaba, porque el nuestro salió seis horas después de empezar el apagón y para ir soltando sus mentirijillas a ver como colaban, aunque ahora volveré a ese punto. De hecho, a mi cerebro lo han entrenado tanto que cuando comenzaron a decir Putin, ciberataque y otras historias, dije que no. Estaba segura que nos lo habíamos provocado nosotros mismos. Finalmente, volvió la luz, y al parecer ha resultado ser que efectivamente nos lo hemos provocado nosotros mismos.

Desde el año 2021, había avisos de expertos, de los de verdad, que afirmaban que podía suceder algo así. Diferentes medios de comunicación e incluso miembros del gobierno y diputados han estado diciendo enfáticamente que esto de los apagones eran bulos de la «ultraderecha». No obstante, y muy recientemente, hay un informe de Ernest & Young alertando del incremento de riesgo de apagones, especialmente en el contexto de progresivo cierre de centrales nucleares; hay avisos del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros; y hay simples cuentas en X (si alguien quiere estar informados objetivamente, la cuesta @NoAlApagon_org ofrece información con fuentes) alertando del riesgo de apagones. No me creo que el Presidente de España y los más de mil asesores y personal de confianza que tiene este Gobierno no supieran que algo así se podía producir. Pero aún me creo menos que el Presidente de España diga que Red Eléctrica (Redeia actualmente) es un operador privado y que no sepa que su accionista principal es el Estado con un 20% del capital. Además, Red Eléctrica está presidida por Beatriz Corredor, una licenciada en derecho puesta a dedo, que fue ministra de vivienda con Zapatero y que tiene un sueldo de 546.000 euros año, según Libre Mercado. Por cierto, esta señora no ha comparecido ni dado explicaciones en todo el día del apagón. Jordi Sevilla, anterior presidente, dimitió según dijo por «discrepancias en el ámbito regulatorio» que percibía podían afectar a la buena marcha de la compañía y a su gestión como presidente. Se ve que simplemente tiene más escrúpulos. Tampoco me creo que el Presidente de España diga que las nucleares empeoraron la situación, cuando fue la carencia de este tipo de energía en la red la que provocó que no se evitara el apagón y además todas tienen generadores alternativos para siete días que por lo que se ve funcionaron sin problema.

A día de hoy, la causa de la caída, que ha dado lugar al colapso del sistema, dicen que no está clara, aunque ya he leído a especialistas que dicen que es obvia. No obstante, lo que sí resulta obvio es que el cierre de las nucleares en España, auspiciado por Teresa Ribera (ahora firme defensora de la energía nuclear en la UE) haciéndolas inviables vía falta de rentabilidad debida a las subidas impositivas desproporcionadas el actual gobierno, ha provocado que nuestro sistema eléctrico sea más inestable. Antes de migrar la provisión de electricidad desde las fuentes tradicionales a las renovables se deberían haber realizado una serie de inversiones en infraestructuras que simplemente no se han hecho. Es más, existen límites de inversión en redes de distribución establecidos legalmente por un Real Decreto de 2013, que aún no ha sido derogado. Esto hace que prácticamente no se haya llevado a cabo esta modernización de la red fundamental, para para dotar al sistema de estabilidad cuando las fuentes mayoritarias de energía son renovables, pero que resulta muy cara. Hemos empezado la casa por el tejado, por una pésima planificación energética. Cuestión que se lleva reseñando durante años, y a la que el Gobierno ha hecho oídos sordos.

A todo esto se une quién va a compensar la pérdida económica. Aunque es pronto, se está estimando en unos 1.400 millones. Desde luego no creo que la «enchufada» oficial, Beatriz Corredor, vaya a devolver su escandaloso sueldo. Que esto va a volver a pasar, pues no lo sé, supongo que dependerá de si el Gobierno ha aprendido la lección; que van a seguir cerrando nucleares, pues no lo sé, supongo que dependerá de si el Gobierno ha aprendido la lección; que no va a dimitir nadie, eso sí lo sé, no va a dimitir nadie; que no se va a asumir ningún tipo de responsabilidad, eso sí lo sé, nadie del Gobierno va a asumir ningún tipo de responsabilidad; que los votantes del PSOE defenderán la gestión realizada y seguirán votándolos, eso sí lo sé, seguirán votándolos; que los demás vamos a tener que seguir padeciéndolos, eso sí lo sé, vamos a tener que seguir padeciéndolos...

*Profesora de Economía de la Universidad de Córdoba