Querido findel mundo

El meme que no para de circular por las redes el día después al apagón eléctricto y de telecomunicaciones se centra en la frase: «No quiero vivir más eventos históricos». Bien, creo que esto sólo acaba de empezar. No quiero parecer conspiranoica pero dadas las condiciones a las que hemos conducido al planeta sólo cabe esperar que los fenómenos meteorológicos extremos vayan a peor así que... Creo que nos faltan muchos «fines del mundo» por vivir, que esto sólo acaba de empezar. Y, si no, que se pongan series como Paradise o Día cero.

Sin embargo, esta vez en las calles había un ambiente de tranquilidad colectivo. Muchos aludían a que después de pasar una pandemia, ya este tipo de situaciones no nos extrañaban. Gente desconocida formaba corrillos en torno a las radios disponibles, se ofrecía comida y agua de unos a otros... La solidaridad que tánto nos llamaba la atención a los que la dana nos pilló en casa se respiraba también en la Comunidad de Madrid, que fue la última en recuperar la electricidad.

Por suerte, a mí me pilló en casa así que me centré en «mantener la calma» y me alegré de que a mi alrededor hubiera un ambiente muy de barrio, de cooperación, de búsqueda de velas y radios pero también de grupos de gente bebiendo cerveza y charlando, simplemente, pasando el rato. A los que pillara a kilómetros de casa, en Madrid centro, viviendo en la periferia... Espero que esto sirva como demostración de la mala comunicación que hay entre Madrid Sur y la periferia.

No creo que vivamos una invasión alienígena (aunque nada queda descartado) pero sí me aventuraría a decir que esta es el tercero de los muchos «fines del mundo» a los que vamos a tener que enfrentarnos. Por un lado, el peligro de los fenómenos meteorológicos, los ciberataques, el auge de la polarización de las sociedades, del clima político, que fragmenta y puede llegar a provocar enfrentamientos... Eso, si no llegamos a los cortes de electricidad y agua periódicos o a conflictos bélicos de mayor escala. Imagino que las protestas en las calles se convertirán en algo cotidiano... y terminaremos por habituarnos a todo. Si hay algo que nos define es nuestra capacidad de adaptabilidad.

No creo que esté siendo pesimista, simplemente consecuente con la que se nos viene. Yo pensaba que mi generación no llegaría a ver estas cosas, que quedaría para las futuras pero creo que... Me equivocaba. Sí que veremos llegar escenarios que antes parecían apocalípticos y... Yo ya simplemente aspiro a que nos pille lo más tarde posible y las generaciones venideras... Tendrán un mundo tan distinto al nuestro que no... somos capaces de llegar a imaginarlo siquiera. Que vean la luz, que se apoyen los unos en los otros es lo máximo a lo que podemos aspirar.

*Escritora