Las iluminaciones en la sombra ahora son un teléfono apagado. Cruzo la ciudad o me detengo, como otro sonámbulo, y miro la pantalla: me queda sólo un 33% de batería y no tengo ni idea de cuándo lo podré cargar de nuevo. Decido avanzar: parecemos ciegos sin electricidad, pero también abrimos los ojos más que nunca para entender qué pasa, para aprender qué pasa. Somos todos el loco Max Estrella en la noche diurna de Madrid; aunque, mejor visto, somos Alejandro Sawa con su libro Iluminaciones en la sombra. Qué son nuestros smartphones, si lo piensas, sino un cruce de crónica, ensayos, opiniones, autorretratos -selfies- o prosas líricas, con más o menos poesía de dolor o asombro. Qué narices somos sino iluminaciones en la sombra, y qué acabamos siendo al comprender que ya no te podré llamar de nuevo hasta que la luz vuelva. La primera llamada, antes de saber qué ocurre, es para mi hermano: camino entre Méndez Álvaro y Atocha, y me dice que en Córdoba también se ha ido la luz. Guerra Mundial Zeta sin manadas de zombis o el comienzo de la serie Apagón antes de que los coches, sin el arbitraje del semáforo, se lleven por delante este mediodía soleado. Después llamo a mis padres, justo cuando se sabe que es en toda España. Cuando te llamo a ti, las líneas no funcionan. Me queda un 15% de batería y miro mi teléfono: toda mi vida aquí, pero a partir de ahora ya estoy solo.

Con el último parpadeo de la batería pienso en el último parpadeo de Alejandro Sawa, que narra el último parpadeo de Paul Verlaine. Aquí hay un simbolismo que también nos anuncia el kit de supervivencia lírico que debíamos haber comprado ya: nunca estamos a salvo de nuestra verdadera oscuridad. Alejandro Sawa escribe, tras volver de París, y ya no reconoce el futuro dudoso en que se encuentra: es exactamente lo que sucede hoy, cuando nos resulta tan difícil reconocer un tiempo y la ciudad aturdida que atravesamos con este aire de irrealidad. Escribimos otro ensayo sobre la ceguera, pero viendo: como el loco Max Estrella o el cuerdo Alejandro Sawa con sus Iluminaciones en la sombra. Publicadas un año tras su muerte, en 1910, son nuestro reflejo en 2025, cuando estamos decididos a leerlo aunque sea con linterna. «Le encontré en Madrid unos años después de nuestra temporada en el Barrio Latino -escribe Rubén Darío-, y se sentía extranjero en su propio país». Al final la luz vuelve, pero cada uno sigue lidiando con sus sombras en esa soledad a lo Charlton Heston entre calles vacías, radicalmente solos y desconectados. Así brindamos al atardecer en la calle: celebrando el final de una guerra invisible, antes de que la noche nos dejara en silencio, buscando a tientas el mapa de nuestro país perdido.

*Escritor

