Dicho así, sin determinativos como «el apagonazo» o «ese apagonazo» o «un apagonazo». «Apagonazo», como si no fuera un aumentativo de «apagón», sino una palabra en sí misma, como «porrazo», que no es una porra grande, ni guantazo, que no es un guante grande; es decir, otra manera de tocarnos las narices, de que los que mandan nos pasen por el forro de su arco del triunfo a nosotros, los mandados. Así, pues, ‘apagonazo’ lo definiría como que éramos pocos y parió la abuela, o como ciencia carpetovetónica que consiste en fastidiarnos entre nosotros los españoles y nuestros gobernantes por un quítame allá esas pajas o por un mírame y no me toques. ¡Con lo bien que podríamos vivir en esta maravilla de tierra, exaltada desde san Isidoro, que hasta era santo, Alfonso X, que hasta era sabio, llegando hasta Rubén Darío, Luis Cernuda, Blas de Otero, que hasta eran poetas! Y entonces, nuestro aló presidente salió, después de horas, para decirnos que todo estaba controlado y que hasta podría ser un jaqueo de alguno de esos listillos desde esos cuartos oscuros. Yo, en mis cortas luces de poeta que no llega más allá de sus narices, la verdad, no creo que lo del ‘apagonazo’ se haya debido a algo tan moderno, porque aquí nos bastamos y nos sobramos para fastidiarnos, sin necesidad de ayuda exterior, y sin necesidad de inteligencia artificial ni modernidades semejantes. Aquí ya somos expertos en andar en la cuerda floja, en el caos tan bien organizado, en darnos un tiro en la pierna. Somos especialistas en la mentira, en que siempre tienen la culpa otros; o sea, en vivir a costa de crearnos y creernos una realidad que no tiene nada que ver con aquella contra la que nos estrellamos. ¡Y vuelta a la chapuza! Por esto, ¡vaya rachita que llevamos! Porque somos especialistas en convertir en chapuza las maldiciones de la naturaleza. La chapuza de la pandemia, la chapuza con la erupción del volcán de La Palma, la chapuza de la riada de Valencia, y ahora, tan en carne viva aún, la chapuza del ‘apagonazo’. Esto sin contar el desastre nuestro de cada día, como el del ferrocarril. Yo no quiero ser gafe, pero seguro que ya nos están organizando otra fiesta, lo mismo que se organizó la de las mascarillas, la lava, el barro y la de esta última ruina de tirar millones de euros en comida. ¿Cuándo empezó a fraguarse este ser patrio con tantas muertes como fraguaron el covid, la lava, el barro, o este triste día que se tiraron millones de euros? Sí, vivimos la chapuza nacional provocada por la necedad y el egoísmo, en manos de cretinos que se creen que el dinero público no es de nadie y que, por lo tanto, gobernar es la perpetua orgía de danzad, danzad, malditos.

*Escritor