Hay quien cree que los periodistas no hacen falta. Hay quien confunde con tales a «creadores de contenido» (siempre me he preguntado ¿de qué contenido?) y parece que ya no hace falta nadie: un micro, una cámara y poco más.

Pero los periodistas siguen siendo imprescindibles. Lo comprobamos cuando vemos el empeño en asesinarlos. En Gaza, por supuesto. Para borrar testigos. Pero también en Haiti, en México... El domingo 13 de abril pudimos escuchar a Alberto Amaro, periodista mexicano, en la asamblea anual de Amnistía España. Alberto está acogido a un programa de protección de defensores de derechos humanos. Empezó pidiendo un minuto de silencio por los 171 periodistas asesinados en México desde el año 2000.

En algún momento, me incluyo, nos entusiasmamos con la idea del«periodismo ciudadano»: cualquiera puede dar una noticia si está presente. Como en tantas ocasiones un buen comienzo puede pervertirse. Tener una cámara a mano puede ser importante, en ciertas ocasiones. Pero no nos confundamos. Informarse por mensajes breves que nos llegan en listas es peligroso. Y dar credibilidad a discursos simples, sin contrastar la información, aumenta las cadenas de bulos.

La desaparición de prensa responsable e independiente no se valora hasta que no se pierde. Denunciar que hay intereses económicos detrás de grandes cabeceras no las invalida totalmente. Apoyar medios independientes y locales (también en radio) ayuda a la visión crítica. Las amenazas contra periodistas pueden ser violentas pero también más sutiles. La autocensura y la precariedad de la profesión también son un peligro.

En la asamblea de Amnistía también escuchamos a Khadiya Admin, periodista de la TV afgana refugiada en España. Le acompañó Fariba Ehsan de la Asociación Iraní ProDerechos Humanos. Pequeñas islas para hablar con libertad.

*Activista internacional