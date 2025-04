Balas sobre Broadway

Las calles de Roma corearon estos días la proclama «¡santo, súbito!» para elevar de forma inmediata al papa Francisco a los altares, sin esperar al proceso de canonización. Sus detractores dirán que menos lobos, mientras que los partidarios de este pontífice austral ofrecerán, como muestra un botón, el primer milagro: las solitarias sillas de Trump y Zelenski frente a frente, en la impresionante taracea marmórea del pavimento de San Pedro, como en el esplendor de aquellos Papas renacentistas que engrasaban las agujas del mundo.

Pedro Sánchez no ha asistido a tan histórico funeral, no sabemos si por dejar de forma prístina que la más alta representación del Estado la encabeza el rey, o por evitar los tornadizos aspavientos del presidente norteamericano. Desde luego, en el Vaticano no se iba a encontrar con Netanyahu, evitándose una imprecación bíblica. A estas alturas ya sabemos cómo se la gasta este dirigente israelí, que con sus vesanias no está dignificando a las generaciones de judíos que sufrieron el pogromo. Pero en las relaciones internacionales no se puede frivolizar con la demagogia. Porque en estos días de misa en latín, conviene recuperar un brocardo del derecho romano: ‘pacta sunt servanda’, tan antiguo como estrecharse la mano cuando la palabra dada sellaba la formalidad.

Romper un contrato deshilacha la credibilidad. Y ese egocéntrico tacticismo puede perturbar nuestra seguridad. Hablamos del suministro de munición para la Guardia Civil, con la puñetera casualidad de que otras balas se encasquillan en esas pistolas, también de fabricación o patente israelí. Es el minué que fuerzan a bailar los socios de Gobierno, una muesca de logritos frente al sanchismo, que llevaría también a prescindir de las pistolas sionistas, a costa de incrementar el gasto armamentístico, salvo que decidiésemos proveer a la benemérita de tirachinas. Se anega todo de hipocresía, pues ahí sigue la compra de chalecos antibalas a los israelíes. La astracanada exculpatoria sería no centrar una política antimilitarista en las balas, sino en su velocidad, apoyándose en la medieval ‘Teoría del ímpetu’ de Juan Buridano.

Se ha quebrado unilateralmente una relación contractual internacional, lo que genera desconfianza para Israel, pero también para todos nuestros socios. Y no se olvide que la confianza -antes se decía la seriedad- es uno de los grandes activos en el tablero internacional. Woody Allen ya filmó hace más de tres décadas ‘Balas sobre Broadway’, con las presiones que sufría el dramaturgo protagonista para reescribir el guion, forzado por el entorno de una actriz secundaria de la función. La ciudadanía no censura el humor, pese a la relevancia de ciertos asuntos. No se olvide que somos un país ducho en tragicomedias. Pero, posiblemente, lo que no se tolera tanto es la sobreactuación, más aún cuando la mayor coherencia que se divisa es la permanencia en el poder.

*Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor